На «Кругобайкалке» пересчитали медведей

На маршруте было зафиксировано 27 бурых хищников
Весенний береговой учёт бурого медведя в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области провели сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Данный вид учётных работ проводится ежегодно в мае на постоянном водном маршруте вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) от границы посёлка Порт Байкал до мыса Хабартуй – это около 68 км.
Учётчики, находясь в катере, идущем по Байкалу на небольшой скорости, в бинокли внимательно осматривают берег и склоны, записывая каждого замеченного медведя и отмечая его характерные особенности. Для более точного учёта маршрут проходится несколько раз: рано утром и перед закатом солнца, когда звери наиболее активно кормятся. Кроме того, собираются и анализируются сведения о встречах медведей, регулярно поступающие от государственных инспекторов лесничества и работников железной дороги.
Медведи в это время года мало перемещаются, каждый зверь или семейная группа занимает для себя подходящий участок и находится на нём пока есть корм. При этом крупные одиночные самцы, как правило, находятся в верхней и средней части склонов. Эти звери, несмотря на внушительные размеры, достаточно осмотрительные и избегают встречи с человеком. Медведицы с медвежатами, в целях безопасности потомства, для которого взрослые самцы представляют серьёзную угрозу вынуждены держаться от них подальше и потому часто оказываются в нижней части склонов. Но они также при появлении человека стремятся скорее скрыться и увести детей в укромное место.
- Таких заботливых мамаш на КБЖД мы в этом году встретили трёх – одна с прошлогодними медвежатами и две с совсем крошечными, родившимися этой зимой. В общей сложности на трёх мам приходилось 7 медвежат, - сообщила Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Одиночные медведи, которые держатся в нижней части склонов и бродят непосредственно по железной дороге – это молодые звери, в возрасте 3-4 лет, которые опасаются крупных самцов и самок с медвежатами и потому занимают свободную от них «нишу». Именно эти малоопытные в вопросах самостоятельной жизни и охоты, но любопытные медвежьи подростки часто заставляют поволноваться пеших туристов и приводят в восторг пассажиров, курсирующих по КБЖД поездов. В настоящее время, на КБЖД отмечено два таких медведя, не проявляющих страха к человеку.
- В общей сложности за период проведения учётных работ на маршруте зафиксировано 27 разных медведей, средней показатель встречаемости составил 4 особи на 10 км. Это достаточно высокая плотность хищника, что свидетельствует о благоприятных условиях обитания. Вне всяких сомнений, бурый медведь стал такой же достопримечательностью КБЖД, как и тоннели, - подытожила Татьяна Десятова.
На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
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