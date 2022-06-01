 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июня

31 мая

Популярное

На «Кругобайкалке» пересчитали медведей

На «Кругобайкалке» пересчитали медведей
Общество,  Фото:pixabay.com
На маршруте было зафиксировано 27 бурых хищников

Весенний береговой учёт бурого медведя в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области провели сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Данный вид учётных работ проводится ежегодно в мае на постоянном водном маршруте вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) от границы посёлка Порт Байкал до мыса Хабартуй – это около 68 км.

Учётчики, находясь в катере, идущем по Байкалу на небольшой скорости, в бинокли внимательно осматривают берег и склоны, записывая каждого замеченного медведя и отмечая его характерные особенности. Для более точного учёта маршрут проходится несколько раз: рано утром и перед закатом солнца, когда звери наиболее активно кормятся. Кроме того, собираются и анализируются сведения о встречах медведей, регулярно поступающие от государственных инспекторов лесничества и работников железной дороги.

Медведи в это время года мало перемещаются, каждый зверь или семейная группа занимает для себя подходящий участок и находится на нём пока есть корм. При этом крупные одиночные самцы, как правило, находятся в верхней и средней части склонов. Эти звери, несмотря на внушительные размеры, достаточно осмотрительные и избегают встречи с человеком. Медведицы с медвежатами, в целях безопасности потомства, для которого взрослые самцы представляют серьёзную угрозу вынуждены держаться от них подальше и потому часто оказываются в нижней части склонов. Но они также при появлении человека стремятся скорее скрыться и увести детей в укромное место.

- Таких заботливых мамаш на КБЖД мы в этом году встретили трёх – одна с прошлогодними медвежатами и две с совсем крошечными, родившимися этой зимой. В общей сложности на трёх мам приходилось 7 медвежат, - сообщила Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Одиночные медведи, которые держатся в нижней части склонов и бродят непосредственно по железной дороге – это молодые звери, в возрасте 3-4 лет, которые опасаются крупных самцов и самок с медвежатами и потому занимают свободную от них «нишу». Именно эти малоопытные в вопросах самостоятельной жизни и охоты, но любопытные медвежьи подростки часто заставляют поволноваться пеших туристов и приводят в восторг пассажиров, курсирующих по КБЖД поездов. В настоящее время, на КБЖД отмечено два таких медведя, не проявляющих страха к человеку.

- В общей сложности за период проведения учётных работ на маршруте зафиксировано 27 разных медведей, средней показатель встречаемости составил 4 особи на 10 км. Это достаточно высокая плотность хищника, что свидетельствует о благоприятных условиях обитания. Вне всяких сомнений, бурый медведь стал такой же достопримечательностью КБЖД, как и тоннели, - подытожила Татьяна Десятова.
медведь национальный парк Байкал кругобайкальская железная дорога Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Общество, 01.06.2022
Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск
В Забайкалье выбрали «Семьи года»
В Забайкалье выбрали «Семьи года»
Общество, 01.06.2022
В регионе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса
Иркутская область и Забайкалье согласились взаимодействовать при ликвидации ЧС
Иркутская область и Забайкалье согласились взаимодействовать при ликвидации ЧС
Общество, 01.06.2022
Документ позволит более эффективно реагировать на риски, возникшие на сопредельных территориях
В Улан-Удэ прошло карнавальное шествие
В Улан-Удэ прошло карнавальное шествие
Общество, 01.06.2022
Карнавальное шествие стало украшением Международного дня защиты детей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»
В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»
Общество, 01.06.2022
Свои спектакли покажут лауреаты и номинанты главной театральной премии России
В саду вуза Бурятии впервые зацвёл монгольский дуб
В саду вуза Бурятии впервые зацвёл монгольский дуб
Общество, 01.06.2022
Первые плоды от него ожидаются этой осенью
В Бурятии отопительный сезон завершился во всех районах
В Бурятии отопительный сезон завершился во всех районах
Общество, 01.06.2022
Подача тепла прекращена на севере республики
Бурятские лучники завоевали ещё три медали кубка Беларуси
Бурятские лучники завоевали ещё три медали кубка Беларуси
Общество, 01.06.2022
Всего спортсмены республики заняли шесть призовых мест
В Улан-Удэ после реконструкции открылась площадка Натальи Водяновой
В Улан-Удэ после реконструкции открылась площадка Натальи Водяновой
Общество, 01.06.2022
На площадке установили новые карусели, качели и большой аттракцион
В Бурятии полностью отменили масочный режим
В Бурятии полностью отменили масочный режим
Общество, 01.06.2022
Масочный режим ушёл в историю с началом лета
В Улан-Удэ на две недели перекрыли улицу Терешковой
В Улан-Удэ на две недели перекрыли улицу Терешковой
Общество, 01.06.2022
Из-за перекрытия одной дорожной артерии могут образоваться километровые пробки
В Улан-Удэ состоялся первый фестиваль композиторов Бурятии
В Улан-Удэ состоялся первый фестиваль композиторов Бурятии
Общество, 01.06.2022
Программа вечера была исполнена тремя оркестрами

В Бурятии предложили поменять гимн республики
В Бурятии предложили поменять гимн республики
Общество, 01.06.2022
В Сети появилась необычная петиция

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^