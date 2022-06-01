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Бурятские лучники завоевали ещё три медали кубка Беларуси

Бурятские лучники завоевали ещё три медали кубка Беларуси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Всего спортсмены республики заняли шесть призовых мест

Лучники Бурятии завоевали в Минске ещё три медали открытого кубка Республики Беларусь по стрельбе из лука.

В командных состязаниях в стрельбе из блочного лука Татьяна Андриевская вместе с Юлией Алексеевой из Краснодарского края и Анастасией Джиоевой из Московской области стала обладательницей серебряной медали.

В стрельбе из блочного лука серебряные медали завоевала мужская команда, в которую вошли два представителя Бурятии: Александр Гомбожапов и Баир Шигаев, а также Алексей Леонов из Астраханской области.

Татьяна Андриевская и Александр Гомбожапов добавили на свой счёт по бронзовой медали. В соревнованиях смешанных пар они были точнее пары Баир Шигаев – Юлия Алексеева (Краснодарский край).

Всего бурятские лучники заняли шесть призовых мест. Напомним, что ранее спортсмены выиграли три медали кубка. Инна Степанова, Светлана Дашанимаева (Гомбоева) и Елена Осипова из Ростовской области завоевали золотые медали в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука. Светлана Дашанимаева (Гомбоева) стала бронзовым призёром кубка в личном первенстве. В стрельбе из блочного лука среди мужчин обладателем бронзовой медали стал Баир Шигаев, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
Бурятия стрельба из лука спорт кубок Белоруссия

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