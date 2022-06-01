Всего спортсмены республики заняли шесть призовых мест
Лучники Бурятии завоевали в Минске ещё три медали открытого кубка Республики Беларусь по стрельбе из лука.
В командных состязаниях в стрельбе из блочного лука Татьяна Андриевская вместе с Юлией Алексеевой из Краснодарского края и Анастасией Джиоевой из Московской области стала обладательницей серебряной медали.
В стрельбе из блочного лука серебряные медали завоевала мужская команда, в которую вошли два представителя Бурятии: Александр Гомбожапов и Баир Шигаев, а также Алексей Леонов из Астраханской области.
Татьяна Андриевская и Александр Гомбожапов добавили на свой счёт по бронзовой медали. В соревнованиях смешанных пар они были точнее пары Баир Шигаев – Юлия Алексеева (Краснодарский край).
Всего бурятские лучники заняли шесть призовых мест. Напомним, что ранее спортсмены выиграли три медали кубка. Инна Степанова, Светлана Дашанимаева (Гомбоева) и Елена Осипова из Ростовской области завоевали золотые медали в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука. Светлана Дашанимаева (Гомбоева) стала бронзовым призёром кубка в личном первенстве. В стрельбе из блочного лука среди мужчин обладателем бронзовой медали стал Баир Шигаев, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
Бурятские лучники завоевали ещё три медали кубка Беларуси
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки принимаются до 20 июня
Первые плоды от него ожидаются этой осенью
Сборная республики заняла второе место
Подача тепла прекращена на севере республики
Всего спортсмены республики заняли шесть призовых мест
На площадке установили новые карусели, качели и большой аттракцион
Масочный режим ушёл в историю с началом лета
Из-за перекрытия одной дорожной артерии могут образоваться километровые пробки
Программа вечера была исполнена тремя оркестрами
В Сети появилась необычная петиция
Алдар Путункеев был выпускником Военно-медицинской академии имени Кирова
Также женщины испекли песочное печенье
Ожидаются дожди, грозы и ветер
Штат специалистов по опеке и попечительству уже давно нуждается в расширении
Прокуратура Бурятии внесла представление администрации колонии