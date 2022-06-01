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В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»

В Бурятию приедет фестиваль «Золотая маска»
Общество,  Фото:фестиваль «Золотая маска»
Свои спектакли покажут лауреаты и номинанты главной театральной премии России

31 мая в Улан-Удэ прошла пресс-конференция, посвящённая приезду Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска» в Бурятию. С 23 августа по 10 сентября республика впервые примет фестиваль. В рамках региональной программы в афише будут представлены спектакли ведущих российских театров самых разных жанров: от драмы и театра кукол до балета и мюзикла.

– К нам приедет пять именитых театров, привезут восемь спектаклей, и в короткие сроки состоится 16 показов на сценах наших республиканских театров, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Стоит отметить, что приезд в Улан-Удэ, пожалуй, один из самых масштабных гастролей в истории проекта «Золотая Маска» в городах России», который проводится с 2000 года.

Напомним, Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году союзом театральных деятелей Российской Федерации и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. Также «Золотая Маска» – российский театральный фестиваль, каждый год представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. Особое внимание фестиваль уделяет гастрольной деятельности, с 2000 года организуя программу «Лучшие спектакли в городах России». За это время было проведено более 160 проектов от Южно-Сахалинска и Красноярска до Архангельска и Сочи. В этом году фестиваль «Золотая Маска» впервые побывает в Улан-Удэ и представит здесь спектакли, отмеченные Российской национальной театральной премией. Однако с театральной жизнью самого города «Золотая Маска» знакома очень хорошо.

- Улан-Удэ – город по-настоящему театральный, со своей самобытной культурой. Ежегодно премьеры бурятских театров смотрят экспертные советы фестиваля, отбирают их в конкурсную афишу или кураторские программы «Маска Плюс» и «Детский Weekend», отмечают как знаковые события в лонг-листе. Только в 2022 году в Москву приезжали сразу три спектакля: Русского театра драмы им. Н.А. Бестужева и Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева. И теперь мы с ответными гастролями приедем в Улан-Удэ, что для нас невероятно ценно, - пояснила Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска».

В афише проекта «Золотой Маски» в Улан-Удэ представлено 8 спектаклей, в разные годы, ставших лауреатами и номинантами главной театральной премии. Фестиваль откроется мюзиклом Театра наций «Стиляги» (16+) в постановке Алексея Франдетти. Кроме того, Театр наций покажет ещё две постановки: комедию «Шведская спичка» (12+) по рассказам Чехова и спектакль Тимура Бекмамбетова и Анны Викторовой «Ходжа Насреддин» (12+). Помимо Улан-Удэ, спектакль «Шведская спичка» будет также показан в Гусиноозёрске.

Режиссёр Яна Тумина хорошо знакома зрителям Улан-Удэ, теперь у них будет возможность увидеть ещё один её спектакль – «О рыбаке и рыбке» (6+) театра кукол Республики Карелия. Музыкальную часть афиши дополнит балет «Ромео и Джульетта» (12+) екатеринбургского театра «Урал Опера Балет» в постановке Славы Самодурова.

Театр «Мастерская П.Н. Фоменко» покажет «Сон в летнюю ночь» (16+) – поэтичный спектакль Ивана Поповски по пьесе Шекспира. Московский театр имени Владимира Маяковского привезёт сразу два спектакля: «Школу жён» (16+) Мольера в постановке Миндаугаса Карбаускиса и «Старший сын» (12+) по известной пьесе Вампилова.

– Нашим зрителям откроется возможность посмотреть прекрасный балет «Ромео и Джульетта в новой, современной интерпретации. Сам Вячеслав Самодуров достаточно интересная личность, его прочтение и его хореография, думаю, поразят зрителей, и у них будет возможность сравнить с нашей будущей премьерой «Ромео и Джульетты» (12+), – продолжает директор театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Масштабный фестиваль спектаклей дополнит образовательная программа, которая будет объявлена позже. Площадками для показа спектаклей станут: Русский драматический театр Н.А. Бестужева, Бурятский театр драмы, Бурятский театр оперы и балета и ДК «Шахтёр» в Гусиноозёрске. Об этом сообщает пресс-служба ГРДТ.
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