 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 июня

31 мая

Популярное

По Улан-Удэ проедет театральный вагончик

По Улан-Удэ проедет театральный вагончик
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трамвай отправится в 14:03 по маршруту №4

Сегодня, 1 июня, в Улан-Удэ юных пассажиров трамвая с Днём защиты детей поздравят артисты театра кукол «Ульгэр».

МУП «Управление трамвая» совместно с театром кукол «Ульгэр» проведут необычную акцию в трамвае - театральный вагончик. Вместе с пассажирами, известные персонажи мультипликационных фильмов, споют любимые детские песни, прочтут стихи, покажут разные виды кукол.

Трамвай поедет по маршруту №4. С конечной ЛВРЗ вагон отправится в 14:03.

Каждого юного пассажира ждёт подарок.


Возрастное ограничение 0+ 
трамвай театр "Ульгэр"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Украине погиб военный, которого называли самым храбрым бурятом
На Украине погиб военный, которого называли самым храбрым бурятом
Общество, 01.06.2022
Имя Станислава Аригунова будет увековечено в ЛНР
По Улан-Удэ проедет театральный вагончик
По Улан-Удэ проедет театральный вагончик
Общество, 01.06.2022
Трамвай отправится в 14:03 по маршруту №4
Судебные приставы составили алиментную карту Бурятии
Судебные приставы составили алиментную карту Бурятии
Общество, 01.06.2022
В красную зону на карте попали три района
В Бурятии стартовали работы по проекту «1000 дворов»
В Бурятии стартовали работы по проекту «1000 дворов»
Общество, 01.06.2022
Открытие мини-парков планируется уже этой осенью
Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей
Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей
Общество, 01.06.2022
Приём состоится на следующей неделе 
В Улан-Удэ отправили в колонию наркоторговцев
В Улан-Удэ отправили в колонию наркоторговцев
Общество, 01.06.2022
Приговор суда вступил в законную силу 
В Бурятии состоятся первенства республики по шахматам
В Бурятии состоятся первенства республики по шахматам
Общество, 01.06.2022
За медали будут сражаться школьники до 11, 13, 15 и 17 лет
В Улан-Удэ развернётся детский фестиваль технического творчества
В Улан-Удэ развернётся детский фестиваль технического творчества
Общество, 01.06.2022
Принять участие могут дети в возрасте от 5 до 17 лет
Июнь в Бурятии начнётся с пасмурной погоды
Июнь в Бурятии начнётся с пасмурной погоды
Общество, 01.06.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди
В Улан-Удэ проведут гастрономические и театральные экскурсии
В Улан-Удэ проведут гастрономические и театральные экскурсии
Общество, 31.05.2022
В столице Бурятии пройдёт фестиваль уличных экскурсий «Хото»
На Ольхоне пройдёт фестиваль сапсёрфинга
На Ольхоне пройдёт фестиваль сапсёрфинга
Общество, 31.05.2022
В рамках мероприятия состоится массовый заплыв на сап-досках

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^