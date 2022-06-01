По Улан-Удэ проедет театральный вагончик

Трамвай отправится в 14:03 по маршруту №4
Сегодня, 1 июня, в Улан-Удэ юных пассажиров трамвая с Днём защиты детей поздравят артисты театра кукол «Ульгэр».
МУП «Управление трамвая» совместно с театром кукол «Ульгэр» проведут необычную акцию в трамвае - театральный вагончик. Вместе с пассажирами, известные персонажи мультипликационных фильмов, споют любимые детские песни, прочтут стихи, покажут разные виды кукол.
Трамвай поедет по маршруту №4. С конечной ЛВРЗ вагон отправится в 14:03.
Каждого юного пассажира ждёт подарок.
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