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В Забайкалье выбрали «Семьи года»

В Забайкалье выбрали «Семьи года»
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса

В Забайкальском крае подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года - 2022». В этом году участие в конкурсе приняли 32 семьи из 20 районов края – это рекорд за все годы проведения мероприятия.

В этом году лучших определяли в шести номинациях – добавилась одна новая. По решению оргкомитета победителями регионального этапа конкурса были признаны следующие семьи:
- в номинации «Многодетная семья» - семья Ольховских (Краснокаменский район);
- в номинации «Молодая семья» - семья Коган (Чита);
- в номинации «Сельская семья» - семья Филипповых (Балейский район);
- в номинации «Золотая семья» - семья Пластининых (Чита);
- в номинации «Семья – хранитель традиций» - семья Дориевых (Дульдургинский район);
- в дополнительной номинации «Студенческая семья» победителями стала семья Сурановых из Читы.

Семьи-победители по пяти основным номинациям конкурса станут участниками всероссийского этапа, который пройдёт в Москве в октябре этого года.

- В прошлом году победителем всероссийского конкурса «Семья года - 2021» в номинации «Молодая семья» стала забайкальская семья Семёновых из Читинского района, - сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

Напомним, что чествование «Семей года» в Бурятии проходило 12 мая.
Забайкальский край семьи конкурс

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