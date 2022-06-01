Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства

Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск
Межведомственная комиссия Бурятии одобрила проекты благоустройства городов Гусиноозёрск и Закаменск для участия во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Следующий этап – рассмотрение заявок на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Победители всероссийского конкурса станут известны в начале сентября. Лучшие проекты получат на благоустройство от 50 до 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Территории для благоустройства в рамках конкурса предлагали сами жители. В городе Закаменск — это пешеходная зона между улицами Ленина и Крупской. А в Гусиноозёрске свои силы решили сосредоточить на преображении центрального парка.
Так в городе Закаменск проектом предусмотрено обновление культурно-делового центра города, в котором находятся МФЦ, дом культуры, библиотека и городская администрация. Закаменск расположен в горной долине, поэтому тематика проекта напрямую связана с горами. В дизайне использованы геометрические формы и цветовые решения, ассоциирующиеся с кристаллами и породами руд. Общественная территория будет разделена на четыре зоны: вольфрамовая, золотая, мраморная и нефритовая. В городе планируется целый ряд мероприятий по благоустройству: от установки амфитеатра для проведения концертов до создания многофункционального игрового пространства.
Город Гусиноозёрск разработал дизайн-проект центрального парка под названием «Пространство 5 стихий». Это будет абсолютно новый объект, с детской площадкой, инфоскамейками, кафе со смотровой площадкой, дорожками для скандинавской ходьбы и площадкой для тренировок собак.
- Благодаря активной жизненной позиции жителей, эти города уже принимали участие во Всероссийском конкурсе и успешно реализовали свои проекты. На выделенные средства в Закаменске преобразили улицу Титова, а в Гусиноозёрске – сквер «Юность», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Призовые места достались забайкальским спортсменам
На маршруте было зафиксировано 27 бурых хищников
Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск
В регионе подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса
Документ позволит более эффективно реагировать на риски, возникшие на сопредельных территориях
Карнавальное шествие стало украшением Международного дня защиты детей. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Свои спектакли покажут лауреаты и номинанты главной театральной премии России
Заявки принимаются до 20 июня
Первые плоды от него ожидаются этой осенью
Сборная республики заняла второе место
Подача тепла прекращена на севере республики
Всего спортсмены республики заняли шесть призовых мест
На площадке установили новые карусели, качели и большой аттракцион
Масочный режим ушёл в историю с началом лета
Из-за перекрытия одной дорожной артерии могут образоваться километровые пробки