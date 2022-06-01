Малые города Бурятии примут участие в конкурсе благоустройства

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Заявки отправили Закаменск и Гусиноозёрск



Межведомственная комиссия Бурятии одобрила проекты благоустройства городов Гусиноозёрск и Закаменск для участия во всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Следующий этап – рассмотрение заявок на федеральном уровне, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



Победители всероссийского конкурса станут известны в начале сентября. Лучшие проекты получат на благоустройство от 50 до 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Территории для благоустройства в рамках конкурса предлагали сами жители. В городе Закаменск — это пешеходная зона между улицами Ленина и Крупской. А в Гусиноозёрске свои силы решили сосредоточить на преображении центрального парка.



Так в городе Закаменск проектом предусмотрено обновление культурно-делового центра города, в котором находятся МФЦ, дом культуры, библиотека и городская администрация. Закаменск расположен в горной долине, поэтому тематика проекта напрямую связана с горами. В дизайне использованы геометрические формы и цветовые решения, ассоциирующиеся с кристаллами и породами руд. Общественная территория будет разделена на четыре зоны: вольфрамовая, золотая, мраморная и нефритовая. В городе планируется целый ряд мероприятий по благоустройству: от установки амфитеатра для проведения концертов до создания многофункционального игрового пространства.



Город Гусиноозёрск разработал дизайн-проект центрального парка под названием «Пространство 5 стихий». Это будет абсолютно новый объект, с детской площадкой, инфоскамейками, кафе со смотровой площадкой, дорожками для скандинавской ходьбы и площадкой для тренировок собак.



- Благодаря активной жизненной позиции жителей, эти города уже принимали участие во Всероссийском конкурсе и успешно реализовали свои проекты. На выделенные средства в Закаменске преобразили улицу Титова, а в Гусиноозёрске – сквер «Юность», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



