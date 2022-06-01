В Бурятии стартовали работы по проекту «1000 дворов»

Открытие мини-парков планируется уже этой осенью
В Бурятии начались работы по пилотному проекту «1000 дворов». Первые дворы, в которых начались ремонтные работы находятся в Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Прибайкальском, Селенгинском и Северобайкальском районах республики. На объектах приступили к планировкам и выравниванию территорий, закупке и установке детского и спортивного оборудования, а также обновлению пешеходных дорожек, освещения и озеленения. Всего по проекту «1000 дворов» в Бурятии будет благоустроено 247 территорий.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, с помощью пилотного проекта, реализация которого проходит в Дальневосточном федеральном округе, в этом году новые площадки появятся на территории всей республики, в каждом районе. Напомним, что с инициативой о реализации проекта на Дальнем Востоке выступил президент РФ Владимир Путин.
- Дворы и общественные пространства Бурятии за последние несколько лет значительно преобразились. За пять лет в республике привели в порядок более 700 дворовых и порядка 400 общественных территорий. На этом мы не намерены останавливаться. Наша задача – создать для людей комфортные условия для жизни. Благодаря участию в различных федеральных проектах и программах у нас появляются дополнительные ресурсы для её решения, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Открытие мини-парков планируется уже этой осенью. На Бурятию общая сумма федерального финансирования по программе «1000 дворов» составляет 849 миллионов рублей.
Отметим, что в этом году в республике также обновят 127 дворов и 93 общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Перечень районов, где сейчас начались работы по «1000 дворам»:
- Бичурский район (п. Шибертуй);
- Прибайкальский район (п./ст. Таловка);
- Иволгинский район (с. Поселье, с. Гурульба, с. Иволгинск, п. Тапхар, с. Нижняя Иволга, с. Сужа, с. Хойтобэе);
- Кабанский район ( г. Бабушкин, п. Каменск, п. Селенгинск, с. Кудара, с. Тресково, с. Выдрино, с. Никольск, с. Танхой, с. Творогово, с. Заречье, с. Посольское, с. Ранжурово, с. Оймур, с. Красный Яр, с. Корсаково, с. Большое Колесово, с. Клюевка, с. Кабанск);
- Селенгинский район (п. Новоселенгинск, у. Нур-Тухум, с. Гусиное Озеро, у. Зурган-Дэбэ, г. Гусиноозёрск);
- Северобайкальский район (п. Ангоя, с. Верхняя Заимка, с. Байкальское, п. Кичера, п. Новый Уоян, п. Нижнеангарск).
В Бурятии стартовали работы по проекту «1000 дворов»
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