Приём состоится на следующей неделе
Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков 9 июня с 10:00 до 12:00 проведёт личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
В мероприятии также примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.
- Желающие могут обратиться на приём, сообщив о проблемах ведения предпринимательской деятельности, фактах нарушений, в том числе при получении мер поддержки бизнеса, в уголовно-процессуальной сфере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
У жителей республики имеется возможность обратиться на приём к заместителю прокурора республики посредством видеоконференцсвязи через районную или межрайонную прокуратуру по месту своего жительства.
Предварительная запись на приём производится по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей
Общество, Фото:
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