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Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей

Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Приём состоится на следующей неделе

Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков 9 июня с 10:00 до 12:00 проведёт личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

В мероприятии также примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.

- Желающие могут обратиться на приём, сообщив о проблемах ведения предпринимательской деятельности, фактах нарушений, в том числе при получении мер поддержки бизнеса, в уголовно-процессуальной сфере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

У жителей республики имеется возможность обратиться на приём к заместителю прокурора республики посредством видеоконференцсвязи через районную или межрайонную прокуратуру по месту своего жительства.

Предварительная запись на приём производится по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.
прокуратура приём

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