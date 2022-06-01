Прокуратура Бурятии проведёт приём предпринимателей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Приём состоится на следующей неделе



Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков 9 июня с 10:00 до 12:00 проведёт личный приём граждан по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.



В мероприятии также примет участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев.



- Желающие могут обратиться на приём, сообщив о проблемах ведения предпринимательской деятельности, фактах нарушений, в том числе при получении мер поддержки бизнеса, в уголовно-процессуальной сфере, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



У жителей республики имеется возможность обратиться на приём к заместителю прокурора республики посредством видеоконференцсвязи через районную или межрайонную прокуратуру по месту своего жительства.



Предварительная запись на приём производится по телефонам: 8 (3012) 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.

