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В Бурятии издадут сборник по истории представительства Бурят-Монгольской АССР

В Бурятии издадут сборник по истории представительства Бурят-Монгольской АССР
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Издание сборника приурочено к 100-летию Республики Бурятии

Госархив Бурятии выиграл грант из республиканского бюджета на издание сборника документов «У истоков федерализма: история представительства Бурят-Монгольской АССР во ВЦИК РСФСР». Издание приурочено к 100-летию Республики Бурятия, сообщили представители Госархива.

Это будет первое научное историческое издание, освещающее деятельность Бурят-Монгольского представительства в Москве в период создания и становления республики в 1920-1930-е гг.

В сборник документов войдут архивные документы о деятельности Бурят-Монгольского представительства, о его роли в национально-государственном строительстве и становлении современного российского федерализма. Сборник станет важным источником по истории первых десятилетий образования и становления Республики Бурятия.

Над сборником работают авторы-составители Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Курас и Е.Ю. Шаповал.
архивы

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