В Бурятии издадут сборник по истории представительства Бурят-Монгольской АССР

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Издание сборника приурочено к 100-летию Республики Бурятии



Госархив Бурятии выиграл грант из республиканского бюджета на издание сборника документов «У истоков федерализма: история представительства Бурят-Монгольской АССР во ВЦИК РСФСР». Издание приурочено к 100-летию Республики Бурятия, сообщили представители Госархива.



Это будет первое научное историческое издание, освещающее деятельность Бурят-Монгольского представительства в Москве в период создания и становления республики в 1920-1930-е гг.



В сборник документов войдут архивные документы о деятельности Бурят-Монгольского представительства, о его роли в национально-государственном строительстве и становлении современного российского федерализма. Сборник станет важным источником по истории первых десятилетий образования и становления Республики Бурятия.



Над сборником работают авторы-составители Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Курас и Е.Ю. Шаповал.

