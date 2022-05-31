Издание сборника приурочено к 100-летию Республики Бурятии
Госархив Бурятии выиграл грант из республиканского бюджета на издание сборника документов «У истоков федерализма: история представительства Бурят-Монгольской АССР во ВЦИК РСФСР». Издание приурочено к 100-летию Республики Бурятия, сообщили представители Госархива.
Это будет первое научное историческое издание, освещающее деятельность Бурят-Монгольского представительства в Москве в период создания и становления республики в 1920-1930-е гг.
В сборник документов войдут архивные документы о деятельности Бурят-Монгольского представительства, о его роли в национально-государственном строительстве и становлении современного российского федерализма. Сборник станет важным источником по истории первых десятилетий образования и становления Республики Бурятия.
Над сборником работают авторы-составители Б.Ц. Жалсанова, Л.В. Курас и Е.Ю. Шаповал.
В Бурятии издадут сборник по истории представительства Бурят-Монгольской АССР
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