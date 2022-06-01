Местами ожидаются кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура днём +24,+29, местами +14,+19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +24,+26.
Июнь в Бурятии начнётся с пасмурной погоды
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