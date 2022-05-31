В Бурятии злостную алиментщицу отправили в колонию

Ранее женщина была приговорена к исправительным работам



В Прибайкальском районе Бурятии злостную алиментщицу за уклонение от исправительных работ привлекли к реальному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В 2021 году 35-летнюю женщину признали виновной в неуплате алиментов на содержание своей дочери. Суд назначил ей исправительные работы сроком на 1 год и 6 месяцев с 5% удержанием заработка в доход государства.



Уголовно-исполнительная инспекция обязали женщину явиться к ним для трудоустройства. Однако осуждённая в установленные сроки в инспекцию не явилась.



В связи с этим сотрудники обратились в суд о замене ранее вынесенного наказания. Суд удовлетворил. Так что оставшийся срок наказания заменили на четыре месяца в колонии-поселения.



- На сегодняшний день в отношении четырёх должников Прибайкальского района, уклоняющихся от отбытия наказания, по представлению органов уголовно-исправительной системы в суд направлены представления о замене наказания. Так, В 2021 году наказание с исправительных работ на реальный срок лишения свободы заменено у пяти алиментообязанных граждан, - отмечает начальник Прибайкальского районного отделения судебных приставов Саяна Будаева.



В ведомстве отметили, что за четыре месяца этого года в Бурятии за неуплату алиментов привлекли 207 нерадивых родителей. Из них повторно привлекались к уголовной ответственности 65 граждан.

