Ранее женщина была приговорена к исправительным работам
В Прибайкальском районе Бурятии злостную алиментщицу за уклонение от исправительных работ привлекли к реальному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В 2021 году 35-летнюю женщину признали виновной в неуплате алиментов на содержание своей дочери. Суд назначил ей исправительные работы сроком на 1 год и 6 месяцев с 5% удержанием заработка в доход государства.
Уголовно-исполнительная инспекция обязали женщину явиться к ним для трудоустройства. Однако осуждённая в установленные сроки в инспекцию не явилась.
В связи с этим сотрудники обратились в суд о замене ранее вынесенного наказания. Суд удовлетворил. Так что оставшийся срок наказания заменили на четыре месяца в колонии-поселения.
- На сегодняшний день в отношении четырёх должников Прибайкальского района, уклоняющихся от отбытия наказания, по представлению органов уголовно-исправительной системы в суд направлены представления о замене наказания. Так, В 2021 году наказание с исправительных работ на реальный срок лишения свободы заменено у пяти алиментообязанных граждан, - отмечает начальник Прибайкальского районного отделения судебных приставов Саяна Будаева.
В ведомстве отметили, что за четыре месяца этого года в Бурятии за неуплату алиментов привлекли 207 нерадивых родителей. Из них повторно привлекались к уголовной ответственности 65 граждан.
В Бурятии злостную алиментщицу отправили в колонию
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