За медали будут сражаться школьники до 11, 13, 15 и 17 лет
В Бурятии с 16 по 20 июня проведут первенства республики по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 лет.
Соревнования среди детей до 11, 13 лет состоятся в городском шахматном клубе Улан-Удэ. Регистрация и медицинский допуск участников до 11 лет запланированы по месту проведения 16 июня с 9:00 до 10:00. Открытие турнира и начало первого тура в 10:30. Регистрация и медицинский допуск участников до 13 лет пройдут по месту проведения 16 июня с 14:00 до 15:00. Открытие турнира и начало первого тура в 15:30.
Первенства республики среди юношей и девушек до 15, 17 лет проводятся в Улан-Удэ, в шахматном клубе «Огонёк». Регистрация и медицинский допуск участников пройдут с 9:00 до 10:00. Открытие турнира и начало первого тура в 10:30.
Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами, сообщает федерация шахмат Бурятии.
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В Бурятии состоятся первенства республики по шахматам
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