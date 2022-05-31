В этом году победителями марафона и полумарафона стали иркутские легкоатлеты
В прошедшую субботу, 28 мая, в бурятском селе Туран прошёл III республиканский Тункинский легкоатлетический марафон, посвящённый мастеру спорта, чемпиону СССР в марафонском беге Валерию Дарбакову. Несколько десяток любителей бега вышли на старт марафона и полумарафона. Самым же многочисленным забегом стала дистанция в 3 км.
На дистанции 42,2 км второй год подряд победу одержал Артём Кухаренко с результатом 2:39,26. Сергей Калашников выиграл дистанцию в 21,1 км с результатом 1:12,36. Среди женщин на дистанции 21,1 км лучшей стала Ольга Тыхеева. Её результат 1:44,06.
На дистанции 10 км лучшие результаты показали Леонов Александр (33:24’) и Масличенко Ольга (46:23’).
Самым быстрым участником на дистанции 3 км стал 15-летний ученик Жемчугской СОШ с результатом 11 минут 16 секунд. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии пробежали Тункинский марафон
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