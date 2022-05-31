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На Ольхоне пройдёт фестиваль сапсёрфинга

На Ольхоне пройдёт фестиваль сапсёрфинга
Общество,  Фото:pixabay.com
В рамках мероприятия состоится массовый заплыв на сап-досках

12 июня в Иркутской области состоится первый фестиваль сапсёрфинга на острове Ольхон «Aloha Olkhon SUP-fest». Мероприятие пройдёт в посёлке Хужир.

Фестиваль стартует в 16:00. В 18:00 состоится массовый заплыв на сап-досках.

- Десятки сапов, счастливые лица, тихий Байкал и волшебное время перед закатом. Полная Алоха, - комментируют заплыв организаторы фестиваля.

Также будет организована программа от ведущего и любимые хиты от диджея, сообщает группа «Sup-surf лагерь «Просто сделай себя счастливым».

Возрастное ограничение 18+
Иркутская область сапбординг сапсёрфинг фестиваль Ольхон

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