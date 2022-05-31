На Ольхоне пройдёт фестиваль сапсёрфинга

В рамках мероприятия состоится массовый заплыв на сап-досках



12 июня в Иркутской области состоится первый фестиваль сапсёрфинга на острове Ольхон «Aloha Olkhon SUP-fest». Мероприятие пройдёт в посёлке Хужир.



Фестиваль стартует в 16:00. В 18:00 состоится массовый заплыв на сап-досках.



- Десятки сапов, счастливые лица, тихий Байкал и волшебное время перед закатом. Полная Алоха, - комментируют заплыв организаторы фестиваля.



Также будет организована программа от ведущего и любимые хиты от диджея, сообщает группа «Sup-surf лагерь «Просто сделай себя счастливым».



Возрастное ограничение 18+

