Пассажирка из Приморья родила двойню в Забайкалье

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья

Матерью первой в Хилке двойни стала пассажирка поезда из Уссурийска



Первая регистрация рождения двойни в этом году в Хилокском районе Забайкальского края произошла благодаря случаю. Схватки застали роженицу в поезде.



Молодая мама Алёна ехала из Уссурийска в Челябинск к отцу своих детей. В пути у неё начались схватки, поэтому поездку пришлось прекратить в Хилке. Роженицу доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и зарегистрировали рождение двух девочек, Марии и Дарьи.



- После выписки из роддома Алёна поедет в Читу, куда за ними уже вылетел из Челябинска счастливый папа, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.



Напомним, что в 2021 году в Забайкальском крае зарегистрировано рождение 117 двоен, троен не рождалось. В 2020 году родилось 126 двоен и две тройни.

