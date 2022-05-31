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Пассажирка из Приморья родила двойню в Забайкалье

Пассажирка из Приморья родила двойню в Забайкалье
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Матерью первой в Хилке двойни стала пассажирка поезда из Уссурийска

Первая регистрация рождения двойни в этом году в Хилокском районе Забайкальского края произошла благодаря случаю. Схватки застали роженицу в поезде.

Молодая мама Алёна ехала из Уссурийска в Челябинск к отцу своих детей. В пути у неё начались схватки, поэтому поездку пришлось прекратить в Хилке. Роженицу доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и зарегистрировали рождение двух девочек, Марии и Дарьи.

- После выписки из роддома Алёна поедет в Читу, куда за ними уже вылетел из Челябинска счастливый папа, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Напомним, что в 2021 году в Забайкальском крае зарегистрировано рождение 117 двоен, троен не рождалось. В 2020 году родилось 126 двоен и две тройни.
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