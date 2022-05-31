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В Бурятии на время закроют мост через Уду

В Бурятии на время закроют мост через Уду
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
С 10 июня в Заиграевском районе будет перекрыт проезд через Гортоповский мост

В Бурятии в этом году на участке с 0 по 2 км автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск в Заиграевском районе запланирован ремонт моста через реку Уда. В связи с этим движение по мосту будет закрыто в период с 10 июня по 1 октября 2022 года.

Ближайший объездной путь проходит через посёлок Онохой, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Также в Бурятии на железнодорожном переезде в посёлке Тресково Кабанского района (5563 км ВСЖД) в ночь с 31 мая на 1 июня будут проводиться ремонтные работы. Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 12:00. Время указано местное.

По информации пресс-службы ВСЖД, проезд автотранспортных средств будет осуществляться через переезд (5559 км) в посёлке Селенгинск.
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