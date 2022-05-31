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Сапсёрферы Бурятии стали победителями и призёрами кубка Сибири

Сапсёрферы Бурятии стали победителями и призёрами кубка Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба «Байкальского экстрима»
Юный спортсмен сборной завоевал медали в каждой дисциплине

В минувшие выходные в Новосибирске впервые проходили соревнования по сапсёрфингу «Sup Cup Siberian 2022». В кубке Сибири участники соревновались в спринте, марафоне, технической гонке, фристайле и эксклюзивной, чисто новосибирской, дисциплине — перетягивании сапа.

В соревнованиях участвовали сапсёрферы трёх возрастных категорий: дети (6-9 лет), юниоры (10-14 лет) и взрослые (от 16 лет). Кубок разыгрывали не только среди опытных спортсменов, но и среди всех любителей этого вида спорта. Всего на состязания приехало около 80 приверженцев сапсёрфинга из десяти городов России. Помимо представителей СФО, среди участников были спортсмены из Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

От Бурятии участвовала юношеская сборная в составе 10 человек. Все участники выступили стабильно хорошо. Лидер команды Полина К. в спринте (100 м), технической гонке (500 м) и марафоне (2,5 км) заняла в каждой дисциплине первое место. Савелий Л. на марафоне показал третий результат.

Самой яркой «звёздочкой» на соревнованиях в группе «Дети» (6-9 лет) стал Филипп М., который занял в каждой дисциплине призовые места: 1 место – фристайл, 2 место – марафон, 3 место – спринт, 3 место – техническая гонка, 2 место – перетягивание сапа.

Впереди у сборной республики всероссийские соревнования по сапсёрфингу в Ярославле, сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».
Бурятия кубок сапсёрфинг экстремальные виды спорта спорт

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