Количество маршрутов, участвующих в эксперименте, вырастет
В Улан-Удэ продлили эксперимент по пересадочному тарифу. С 1 июня количество маршрутов, участвующих в проведении эксперимента, будет увеличено, сообщает комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
В частности, на автобусных маршрутах № 1, 10, 46А и всех трамвайных маршрутах пересадочный тариф будет внедрён до 1 октября.
Он предусматривает возможность проезда на двух видах транспорта по цене одной поездки в автобусе, то есть 25 рублей вместо 45.
Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом. Время между транзакциями (оплатой через терминал) не должно превышать одного часа, при пересадке должна использоваться одна и та же карта (смартфон).
Эксперимент по пересадочному тарифу продлили для дополнительного тестирования технических возможностей системы безналичных платежей и разработки гибкой тарифной политики в сфере пассажирских перевозок.
Как сообщал «Байкал-Daily», система пересадочного тарифа появилась в Улан-Удэ в октябре 2021 года. Первопроходцами стали жители 100 кварталов.
В Улан-Удэ продлили эксперимент по пересадочному тарифу
Общество, Фото:
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