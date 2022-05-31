Скульптор подарил музею Бурятии «Ангару»

Общество, Фото: пресс-служба нацмузея РБ

Также подарок нацмузею сделал декан факультета буддийской живописи



Известный скульптор Иван Итигылов из Санкт-Петербурга к международному дню музеев сделал большой подарок национальному музею Бурятии. Он передал в дар свою работу – скульптуру «Ангара» (дерево, резьба). В фондах нацмузея РБ уже находится одна работа скульптора – «Селенга», которую он передал после арт-проекта «Художники-Бурятии».



Как сообщает пресс-служба музея, Иван Ефимович Итыгилов родился в 1954 году в селе Большая Кудара Кяхтинского района Бурятской АССР. Член Петербургского отделения союза художников России с 2011 года. В 1990-1991 годах создал монумент защитникам Родины в Великой отечественной войне в посёлке Хоронхой Кяхтинского района Бурятской АССР. С 1990 по 2000 создал скульптуры «Ангара», «Возвращение», «Реквием», многочисленные портреты. В 2009 году создал монумент монгольско-советской дружбе, посвящённый 70-летию Победы на реке Халхин-Гол в городе Кяхта на границе с Монголией. В 2010 году создал бюст Саввы Рагузинского, сподвижника Петра I, для музея имени В.А. Обручева в городе Кяхта. Также для Кяхты в 2015 году был создан памятник жертвам политических репрессий. С 2012 по 2018 годы создал ряд работ для дацана в Санкт-Петербурге: ритуальный сосуд Байпур, статую Пандито Хамбо-ламы Итигэлова, статую основателя дацана Агвана Лобсана Доржиева. Для дворца Белой Тары в Селенгинском районе создал статую основателя буддизма в России Хамбо-ламы Заяева. Гипсовая копия находится в Иволгинском дацане.



Также в фонды национального музея РБ художником и деканом факультета буддийской живописи Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Чимит-ламой Доржиевым был передан проект «Зулын гэр» и фотографии ступы. Семиметровая ступа саморождённого бодхисаттвы Арьябала занимает площадь 4 на 4 метра. Традиционная трёхчастная архитектура ступы включает в себя нижнюю часть: постамент из бетона и «Львиный лотосовый трон», выполненный из бронзы. Средняя и верхняя часть – бронзовое литьё.



Средняя часть состоит из трёх ярусов. Первый ярус представлен скульптурами божества Арьябала в его четырёхрукой форме. Второй ярус представлен группой скульптур, на каждой из четырёх сторон ступы. Третий ярус представлен колоколом, в буддийской традиции символизирующим пустоту. Верхняя часть ступы включает в себя навершие из 13 кругов разного диаметра, символизирующих 13 этапов пути Пробуждения. И завершают всю композиционную конструкцию «жалсан» - буддийский флаг победы над неведением, а также «чинтамани» - философский камень духовного мира, исполняющий все благие желания.

