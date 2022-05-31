Донорами стали почти 40 человек
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии из Ангарска сдали кровь для юных жителей Донбасса.
В общей сложности доноры из числа военнослужащих полка оперативного назначения и сотрудников вневедомственной охраны сдали более 10 литров крови. Донорами стали почти 40 стражей порядка. Некоторые сдавали кровь впервые, сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.
- Кровь ежедневно требуется детям, пострадавшим в катастрофах, от ожогов и травм, при проведении сложных операций, а также ребятишкам с тяжёлыми заболеваниями. На данный момент кровь будет храниться в России, и как только понадобится, её отправят на Донбасс, - сообщила главный врач ангарской областной станции переливания крови Ольга Смирнова.
Месяц назад личный состав Росгвардии сдавал кровь в Иркутске для участников спецоперации на Украине.
Росгвардейцы из Ангарска сдали кровь для детей Донбасса
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