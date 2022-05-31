Росгвардейцы из Ангарска сдали кровь для детей Донбасса

Общество, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Донорами стали почти 40 человек



Сотрудники и военнослужащие Росгвардии из Ангарска сдали кровь для юных жителей Донбасса.



В общей сложности доноры из числа военнослужащих полка оперативного назначения и сотрудников вневедомственной охраны сдали более 10 литров крови. Донорами стали почти 40 стражей порядка. Некоторые сдавали кровь впервые, сообщили в управлении Росгвардии по Иркутской области.



- Кровь ежедневно требуется детям, пострадавшим в катастрофах, от ожогов и травм, при проведении сложных операций, а также ребятишкам с тяжёлыми заболеваниями. На данный момент кровь будет храниться в России, и как только понадобится, её отправят на Донбасс, - сообщила главный врач ангарской областной станции переливания крови Ольга Смирнова.



Месяц назад личный состав Росгвардии сдавал кровь в Иркутске для участников спецоперации на Украине.

