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В Улан-Удэ вовсю готовятся к возможному паводку

В Улан-Удэ вовсю готовятся к возможному паводку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Уже сейчас отработаны вопросы по организации эвакуации жителей

В Улан-Удэ продолжается подготовка к возможному паводку. На сегодня проведена ревизия всего электросетевого хозяйства в зонах затопления, отработаны вопросы по организации эвакуации жителей, устройству пунктов временного размещения. Весь жилмассив Советского района распределен на сектора. За секторами закреплены структурные подразделения, которые будут проводить обход и информировать местных жителей.

Эти и другие вопросы обсудили на совещании по подготовке к прохождению паводка в 2022 году, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

– Подготовительная работа идёт с ранней весны. В апреле завершено строительство защитной насыпи в СНТ «Черемушки» протяжённостью 200 метров. Также десятки домов СНТ «Весна» поможет защитить от паводка новая защитная насыпь протяжённостью 315 метров. Здесь вода размывала берег, примыкающий прямо к жилым домам, поэтому в марте здесь был введён режим повышенной готовности, – сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.

Специалисты комбината по благоустройству восстановили берег практически с нуля. Сначала убрали верхний грунт, который не подходит для укрепления, затем завезли крупные бутовые камни, грунт и снова укрепили бутовым камнем.

Первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский поручил руководителям структурных подразделений, руководителям районных администраций детально проработать все вопросы. Это и отсыпка участков дорог в зоне возможного подтопления, страхование имущества, подготовка гидротехнических сооружений и т.д.

В январе 2022 года режим «Повышенная готовность» был введён из-за роста наледных образований на ручье Байдонов Ключ в микрорайоне Забайкальском, ручьях на Верхней Берёзовке, микрорайонах Мостовой и Дивизионный. В марте мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение о расширении зоны реагирования режима «Повышенная готовность». В зону также попала протока Степная.

паводок

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