В Иркутской области продлили режим чрезвычайной ситуации

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Режим могут отменить при снижении уровня пожарной опасности



Решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 3 июня принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. Ожидается прохождение атмосферных фронтов и осадки по всей области, поэтому в некоторых территориях уровень пожарной опасности снизится с высокого – четвёртого-пятого до второго-первого классов.



- Как только будет снижен уровень пожарной опасности, мы будем рассматривать вопрос об отмене режима чрезвычайной ситуации по всей области, и его сохранении там, где это будет необходимо, - заявил губернатор области Игорь Кобзев.



В заседании принял участие руководитель Рослесхоза Иван Советников.



- Ситуация с лесными пожарами вызывает сдержанный оптимизм с учётом работы региона и ухода антициклона. Вместе с этим мы предлагаем продлить режим ЧС до полной стабилизации обстановки, ориентировочно до 3 июня, – предложил руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.



Сейчас режим чрезвычайной ситуации действует на территории всей Иркутской области. На утро 31 мая в лесах региона горят три пожара на площади 1833,5 га в Качугском, Усть-Илимском и Усольском районах. Полностью локализовано семь пожаров на площади 12772,4 га, ликвидировано за минувшие сутки семь пожаров на площади 621 га. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



