В Иркутске с 31 мая по 5 июня ограничена продажа алкоголя



1) дата: 31 мая 2022 года, время: с 10:00 ч. до 14:00 ч.,

границы места проведения: общественная территория «Куб», микрорайон Топкинский;

2) дата: 31 мая 2022 года, время: с 15:00 ч. до 17:00 ч.,

границы места проведения: дворовые территории по пр. Маршала Жукова, д.11;

3) дата: 3 июня 2022 года, время: с 12:00 ч. до 18:00 ч.,

границы места проведения: бульвар Гагарина;

4) дата: 3 июня 2022 года, время: с 12:00 ч. до 16:00 ч.,

границы места проведения: ул. Иосифа Уткина, 30 спортивная площадка;

5) дата: 3 июня 2022 года, время: с 15:00 ч. до 19:00 ч.,

границы места проведения: сквер им. 75-летия Победы, бульвар Рябикова, 2-Б;

6) дата: 3 июня 2022 года, время: с 15:00 ч. до 19:00 ч.,

границы места проведения: площадь бульвар Постышева;

7) дата: 3 июня 2022 года, время: с 16:00 ч. до 20:00 ч.,

границы места проведения: сквер им. А. Вампилова, микрорайон Первомайский, 32;

8) дата: 3 июня 2022 года, время: с 16:00 ч. до 20:00 ч.,

границы места проведения: площадь у бассейна «Кристалл», ул. Авиастроителей, 4а/1;

9) дата: 3 июня 2022 года, время: с 17:00 ч. до 21:00 ч.,

границы места проведения: парк «Комсомольский»;

10) дата: 5 июня 2022 года, время: с 12:00 ч. до 18:00 ч.,

границы места проведения: сквер им. Кирова;

11) дата: 5 июня 2022 года, время: с 12:00 ч. до 18:00 ч.,

границы места проведения: спорт-парк «Поляна» ул. Старокузьмихинская, 37/3;

12) дата: 5 июня 2022 года, время: с 13:00 ч. до 16:00 ч.,

границы места проведения: бульвар Гагарина;

13) дата: 5 июня 2022 года, время: с 17:00 ч. до 19:00 ч.,

границы места проведения: площадка бульвар Гагарина, 9.



В соответствии с постановлением правительства Иркутской области в День защиты детей 1 июня и в День города 4 июня с 8:00 до 23:00 в Иркутске розничная продажа алкоголя будет запрещена.В Иркутске в период с 31 мая по 5 июня ограничена продажа алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и в радиусе 100 метров от них. В эти даты будет проходить празднование Дня города, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.