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Жители Бурятии смогут посадить дерево на Байкале

Жители Бурятии смогут посадить дерево на Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все желающие посадить дерево получат сеянцы сосны и инструмент

В Бурятии лесники объявили акцию по посадке леса в центральной экологической зоне Байкала. Акция «Посади дерево на Байкале» (0+) стартует 1 июня и продлится до 15 июня, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Посадка пройдёт в местности Мыс Крестовый (не доезжая 5 км от села Максимиха по трассе Улан-Удэ – Курумкан). Место посадки отмечено специалистами 2ГИС на карте в компьютерной версии. В мобильной версии найти местность можно по запросу «Посади лес на Байкале» с 1 июня. Также у дороги будет установлен информационный баннер о посадке для проезжающих мимо автомобилистов.

- На месте акции будут дежурить сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза, которые предоставят всем желающим сеянцы сосны и меч Колесова. Перед посадкой специалисты проведут инструктаж и объяснят, как правильно посадить сеянец, чтобы он радовал глаз последующие столетия, - сообщил первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Принять участие и посадить своё дерево практически на берегу Байкала может каждый желающий.

- Эта территория погибла от лесного пожара в 2015 году, когда огонь бушевал по всей республике. Большинство возгораний как тогда, так и сейчас возникает по вине человека – это может быть непотушенный костёр или брошенный окурок. Такой акцией мы хотим показать, что хоть посадка сеянца и занимает не больше пяти минут, но чтобы вырастить полноценный лес, необходимы десятилетия кропотливого труда, - рассказал руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.

Подробности можно уточнить по телефону 8 (3012) 41-49-39.

Байкал озеленение саженцы деревьев

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