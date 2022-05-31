В Бурятии спасатели провели подводные тренировки на Байкале

Спасатели-водолазы готовятся к летнему туристическому сезону. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



На озере Байкал спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) из села Посольское провели двухдневные учебно-тренировочные занятия по водолазной подготовке. Тренировки прошли в местности Тельная Кабанского района Бурятии.



В первый день спасатели провели за конспектами. Они повторили порядок и правила погружений в лёгком водолазном снаряжении, а также вопросы охраны труда и безопасности.



На второй день закрепили теорию на практике. Спасатели отработали условный поиск под водой в водолазном снаряжении с открытой системой дыхания на глубине 12 метров, а также согласование действий при погружении в паре.



Спасатели-водолазы готовятся к активному туристическому сезону сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.



- Освежили теоретические знания, плановые погружения провели. Без происшествий. К летнему сезону готовы, - прокомментировал руководитель мероприятия спасатель 1 класса БПСО Сергей Белянкин.

