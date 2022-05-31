Спасатели-водолазы готовятся к летнему туристическому сезону. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
На озере Байкал спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) из села Посольское провели двухдневные учебно-тренировочные занятия по водолазной подготовке. Тренировки прошли в местности Тельная Кабанского района Бурятии.
В первый день спасатели провели за конспектами. Они повторили порядок и правила погружений в лёгком водолазном снаряжении, а также вопросы охраны труда и безопасности.
На второй день закрепили теорию на практике. Спасатели отработали условный поиск под водой в водолазном снаряжении с открытой системой дыхания на глубине 12 метров, а также согласование действий при погружении в паре.
Спасатели-водолазы готовятся к активному туристическому сезону сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.
- Освежили теоретические знания, плановые погружения провели. Без происшествий. К летнему сезону готовы, - прокомментировал руководитель мероприятия спасатель 1 класса БПСО Сергей Белянкин.
В Бурятии спасатели провели подводные тренировки на Байкале
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спасатели-водолазы готовятся к летнему туристическому сезону. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Александр Щербаков погиб от рук пьяного преступника
Первый образец разработали студенты ВСГУТУ
Количество маршрутов, участвующих в эксперименте, вырастет
Донорами стали почти 40 человек
Турники появились на набережной Селенги
Уже сейчас отработаны вопросы по организации эвакуации жителей
На площади Советов прошёл большой концерт к дню рождения Республики Бурятия, завершившийся массовым исполнением гимна. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Вадим Лубсанов победил во всероссийском боксёрском шоу
Прощание с Вячеславом Сергеевым проходит 31 мая
Погибший в ходе спецоперации Бадмажап Доржиев был уроженцем Закаменского района
Все желающие посадить дерево получат сеянцы сосны и инструмент
Директор Бурдрама назвала создание грантовых заявок «настоящим коллективным искусством»
Начали день с бодрой зарядки около 150 горожан
Георгий Кушиташвили одержал яркую победу под флагом Грузии