Бурдрам выиграл грант в три миллиона рублей

Директор Бурдрама назвала создание грантовых заявок «настоящим коллективным искусством»



Бурятский драматический театр выиграл грант от Союза театральных деятелей России. Бурдрам получит три миллиона рублей на постановку пьесы Александра Островского «Лес», которую осуществит режиссёр Олег Юмов, сообщили в пресс-службе театра.



Творческий конкурс был объявлен Союзом театральных деятелей России на целевое финансирование новых постановок в рамках празднования 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского.



Среди победителей гранта - 19 российских театров, в том числе Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова – постановка спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», Чеченский государственный театр имени Ханпаши Нурадилова - постановка спектакля «Женитьба Бальзаминова», Красноярский государственный театр оперы и балета имени Хворостовского – постановка оперы «Бесприданница» и другие.



Любопытно, что Саха академический театр имени Ойунского, Пермский театр «У Моста» и Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского тоже получили финансирование на постановку пьесы Островского «Лес».



По условиям конкурса выделенные в рамках гранта денежные средства могут быть израсходованы только на проезд и проживание специалистов, привлекаемых к постановке спектакля, на декорации, реквизит, бутафорию, грим, постижерные изделия, театральные куклы, сценические костюмы, свет, звук, видео и другие нужды, связанные с постановкой.



Ряд ограничений связан и со сроками реализации проектов. Премьеры всех постановок должны состояться не позднее 15 декабря этого года.



Как отметила Цыпилма Очирова, директор Бурдрама, это второй крупный грант, который выигрывает театр. В прошлом году творческий коллектив стал победителем гранта для театров Дальнего Востока на постановку спектакля «Эмгээ. Бабушка».



- Писать грантовые заявки - настоящее коллективное искусство. Это совместная, напряжённая работа целой команды специалистов, - призналась директор.



