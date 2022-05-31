 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 мая

30 мая

Популярное

Бурдрам выиграл грант в три миллиона рублей

Бурдрам выиграл грант в три миллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Директор Бурдрама назвала создание грантовых заявок «настоящим коллективным искусством»

Бурятский драматический театр выиграл грант от Союза театральных деятелей России. Бурдрам получит три миллиона рублей на постановку пьесы Александра Островского «Лес», которую осуществит режиссёр Олег Юмов, сообщили в пресс-службе театра.

Творческий конкурс был объявлен Союзом театральных деятелей России на целевое финансирование новых постановок в рамках празднования 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского.

Среди победителей гранта - 19 российских театров, в том числе Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова – постановка спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», Чеченский государственный театр имени Ханпаши Нурадилова - постановка спектакля «Женитьба Бальзаминова», Красноярский государственный театр оперы и балета имени Хворостовского – постановка оперы «Бесприданница» и другие.

Любопытно, что Саха академический театр имени Ойунского, Пермский театр «У Моста» и Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского тоже получили финансирование на постановку пьесы Островского «Лес».

По условиям конкурса выделенные в рамках гранта денежные средства могут быть израсходованы только на проезд и проживание специалистов, привлекаемых к постановке спектакля, на декорации, реквизит, бутафорию, грим, постижерные изделия, театральные куклы, сценические костюмы, свет, звук, видео и другие нужды, связанные с постановкой.

Ряд ограничений связан и со сроками реализации проектов. Премьеры всех постановок должны состояться не позднее 15 декабря этого года.

Как отметила Цыпилма Очирова, директор Бурдрама, это второй крупный грант, который выигрывает театр. В прошлом году творческий коллектив стал победителем гранта для театров Дальнего Востока на постановку спектакля «Эмгээ. Бабушка».

- Писать грантовые заявки - настоящее коллективное искусство. Это совместная, напряжённая работа целой команды специалистов, - призналась директор.

Бурятский театр драмы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии смогут посадить дерево на Байкале
Жители Бурятии смогут посадить дерево на Байкале
Общество, 31.05.2022
Все желающие посадить дерево получат сеянцы сосны и инструмент
Бурдрам выиграл грант в три миллиона рублей
Бурдрам выиграл грант в три миллиона рублей
Общество, 31.05.2022
Директор Бурдрама назвала создание грантовых заявок «настоящим коллективным искусством»
В Улан-Удэ прошла массовая зарядка на площади Советов
В Улан-Удэ прошла массовая зарядка на площади Советов
Общество, 31.05.2022
Начали день с бодрой зарядки около 150 горожан
Боксёр из Бурятии выиграл чемпионат Европы
Боксёр из Бурятии выиграл чемпионат Европы
Общество, 31.05.2022
Георгий Кушиташвили одержал яркую победу под флагом Грузии
Жителей Улан-Удэ приглашают на конкурс стрит-арта
Жителей Улан-Удэ приглашают на конкурс стрит-арта
Общество, 31.05.2022
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет
В Улан-Удэ состоится межрегиональный хоккейный турнир
В Улан-Удэ состоится межрегиональный хоккейный турнир
Общество, 31.05.2022
В соревнованиях примут участие команды из Монголии, Иркутской области и Бурятии
Май в Бурятии заканчивается прохладной погодой
Май в Бурятии заканчивается прохладной погодой
Общество, 31.05.2022
Сегодня ожидается дождь и ветер 
В музеях Бурятии пройдёт День открытых дверей
В музеях Бурятии пройдёт День открытых дверей
Общество, 30.05.2022
Детей зовут на бесплатные выставки
В Иркутске показали метаморфозы лисички
В Иркутске показали метаморфозы лисички
Общество, 30.05.2022
Вместе с ней трансформировалось и имя
Пещеры в Иркутской области признают памятниками природы
Пещеры в Иркутской области признают памятниками природы
Общество, 30.05.2022
Одна из них является самой протяжённой в России
В Бурятии устроят плоггинг на Байкале
В Бурятии устроят плоггинг на Байкале
Общество, 30.05.2022
Участники займутся уборкой мусора с пользой для здоровья
В Бурятии пройдёт фестиваль национальных костюмов
В Бурятии пройдёт фестиваль национальных костюмов
Общество, 30.05.2022
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и Тугнуйской долине
В Санкт-Петербурге высадили аллею в честь юбилея Иркутской области
В Санкт-Петербурге высадили аллею в честь юбилея Иркутской области
Общество, 30.05.2022
Одним из организаторов выступило Иркутское землячество

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^