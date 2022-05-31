В Кижингинском районе Бурятии зарегистрировали вторую двойню

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Мальчиков назвали Тамир и Тумэн



26 мая в Бурятии зарегистрирована вторая двойня с начала года в Кижингинском районе. В семье Даримы и Бэликто 18 мая родились два сына с разницей в минуту. Малышей назвали Тумэн и Тамир. Мальчики стали третьим и четвёртым ребёнком в семье.



Представители районного сектора поздравили отца с рождением двойни и вручили ему свидетельства о рождении детей. Семье пожелали мира, добра, крепкого здоровья и благополучия.



- Двойные хлопоты и заботы ждут родителей. Но в будущем радует их счастье, радость успехам и достижениям детей и уверенность в том, что всегда у любого из малышей будет самый лучший и близкий друг, какой только возможен в этом мире, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

