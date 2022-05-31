На Дальнем Востоке завершился всеармейский «Конный марафон»

Следующий этап соревнований планируется провести в Монголии



В Амурской области на полигоне «Белогорьевский» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского завершился четвёртый (всероссийский) этап конкурса по полевой выучке «Конный марафон». Состязания проведены в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ) 2022 года.



В течении недели конкурсанты преодолели многокилометровый маршрут в горной и лесистой местности, выполняя задачи на специально подготовленных участках. В частности, участники вместе со своими скакунами преодолевали минные заграждения, состязались в перегоне лошадей, выявляли лучшего конного дозорного, а также перевозили миномёты, автоматические гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты через овраги, леса и косогоры. Военнослужащие совершили многокилометровый марш, в ходе которого конкурсанты отыскали тайники с необходимым имуществом, которое они использовали для обустройства лагеря и приготовления пищи в полевых условиях.



По итогам конкурса в личном зачёте в номинации «Лучший сапёр» на участке минных заграждений стал курсант Александр Царёв. «Лучшим коноводом» стал курсант Еши-Доржи Норбоев. В номинации «Лучший дозорный» победил курсант Валерий Харитонов. Лучшим стрелком признан курсант Арсалан Нанзатов. Победители определись решением судейской комиссии по наименьшему времени прохождения маршрута конного марафона. Так первое место заняла команда командира отделения курсанта Константина Шмакотина.



На торжественной церемонии закрытия четвёртого этапа конкурса АрМИ «Конный марафон» отличившиеся участники были награждены медалями и ценными подарками. Главный судья соревнований полковник Алексей Покровский поздравил участников соревнований с завершением всеармейских соревнований и пожелал участникам конкурсов показать своё мастерство на предстоящем международном этапе соревнований, который планируется провести в августе этого года в столице Монголии Улан-Баторе. В свою очередь конкурсанты специально для гостей на церемонии закрытия показали свои навыки в джигитовке и верховой езде на конях с преодолением различных препятствий.



- Конкурс «Конный марафон» проводится в целях совершенствования навыков по управлению лошадьми и действий вьючнотранспортных подразделений, обобщения передового опыта и методик подготовки специалистов, обмена опытом ветеринарно-санитарного обеспечения, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



