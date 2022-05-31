В Улан-Удэ прошла массовая зарядка на площади Советов

Начали день с бодрой зарядки около 150 горожан
Сегодня, 31 мая, в 8 часов утра на площади Советов в Улан-Удэ устроили городскую зарядку. На неё пришли порядка 150 человек.
Тренировка длилась 30 минут. Зарядку провела сертифицированный фитнес-тренер Елена Воейкова.
- Она показала для горожан простые, но очень важные для поддержания здоровья упражнения. После такого утра можно быть уверенным, что день пройдёт на ура, а организм скажет спасибо! – прокомментировали в мэрии Улан-Удэ.
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