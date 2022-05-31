В Улан-Удэ прошла массовая зарядка на площади Советов





- Она показала для горожан простые, но очень важные для поддержания здоровья упражнения. После такого утра можно быть уверенным, что день пройдёт на ура, а организм скажет спасибо! – прокомментировали в мэрии Улан-Удэ.



Городская зарядка «Мы за ЗОЖ» посвящена Всемирному дню без табака и Году здоровья и активного долголетия.



