В Бурятии выбрали лучших трактористов ссузов

Конкурс проходил среди студентов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций
27 мая в Бурятии состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства управления трактором «Лучший тракторист – 2022» (колёсные трактора) среди студентов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Соревнования проводились на базе республиканского межотраслевого техникума.
В конкурсе приняли участие команды Джидинского многопрофильного техникума, Закаменского агропромышленного техникума, колледжа традиционных искусств народов Забайкалья, команды Кижингинского и Сосново-Озёрского филиалов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова, республиканского межотраслевого техникума (Бичурский филиал) и республиканского межотраслевого техникума (с. Новоильинск).
Конкурс проводился в четыре этапа:
1 этап – решение билетов по эксплуатации тракторов МТЗ-82 и сельскохозяйственных машин;
2 этап – решение билетов по устройству тракторов «Беларус - 1221» и «Беларус – 1523»;
3 этап – фигурное вождение трактора МТЗ-82 + 2ПТС-4: змейка; заезд в гараж задним ходом; агрегатирование с прицепом и заезд в бокс задним ходом под углом 90°, выезд на стартовую площадку;
4 этап: Агрегатирование трактора John Deere с сеялкой СЗП-3.6: подсоединение гидравлической системы, поднятие и опускание сошников, регулировка высевающего аппарата, ремонт сошников и замена семяпроводов, ремонт привода высевающего аппарата.
Победителю и призёрам конкурса «Лучший тракторист 2022» вручены дипломы первой, второй и третьей степени, а также денежное поощрение, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Итоги конкурса среди студентов:
1 место – Юсупов Н., республиканский межотраслевой техникум, с. Новоильинск;
2 место – Савин Г., Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова (Сосново-Озёрский филиал);
3 место – Мункуев Г., Закаменский агропромышленный техникум.
Среди мастеров производственного обучения:
1 место – Карнаухов Р., республиканский межотраслевой техникум, с. Новоильинск;
2 место – Бадмаев А., Закаменский агропромышленный техникум;
3 место – Ванчиков С., Джидинский многопрофильный техникум.
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