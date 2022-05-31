В Бурятии выбрали лучших трактористов ссузов

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Конкурс проходил среди студентов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций



27 мая в Бурятии состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства управления трактором «Лучший тракторист – 2022» (колёсные трактора) среди студентов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Соревнования проводились на базе республиканского межотраслевого техникума.



В конкурсе приняли участие команды Джидинского многопрофильного техникума, Закаменского агропромышленного техникума, колледжа традиционных искусств народов Забайкалья, команды Кижингинского и Сосново-Озёрского филиалов Бурятского аграрного колледжа имени М.Н. Ербанова, республиканского межотраслевого техникума (Бичурский филиал) и республиканского межотраслевого техникума (с. Новоильинск).



Конкурс проводился в четыре этапа:

1 этап – решение билетов по эксплуатации тракторов МТЗ-82 и сельскохозяйственных машин;

2 этап – решение билетов по устройству тракторов «Беларус - 1221» и «Беларус – 1523»;

3 этап – фигурное вождение трактора МТЗ-82 + 2ПТС-4: змейка; заезд в гараж задним ходом; агрегатирование с прицепом и заезд в бокс задним ходом под углом 90°, выезд на стартовую площадку;

4 этап: Агрегатирование трактора John Deere с сеялкой СЗП-3.6: подсоединение гидравлической системы, поднятие и опускание сошников, регулировка высевающего аппарата, ремонт сошников и замена семяпроводов, ремонт привода высевающего аппарата.



Победителю и призёрам конкурса «Лучший тракторист 2022» вручены дипломы первой, второй и третьей степени, а также денежное поощрение, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Итоги конкурса среди студентов:

1 место – Юсупов Н., республиканский межотраслевой техникум, с. Новоильинск;

2 место – Савин Г., Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова (Сосново-Озёрский филиал);

3 место – Мункуев Г., Закаменский агропромышленный техникум.



Среди мастеров производственного обучения:

1 место – Карнаухов Р., республиканский межотраслевой техникум, с. Новоильинск;

2 место – Бадмаев А., Закаменский агропромышленный техникум;

3 место – Ванчиков С., Джидинский многопрофильный техникум.



