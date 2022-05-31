Юные спортсмены пробились в 1/8 финала
В Анапе с 24 по 3 июня проходит всероссийский фестиваль «Минибаскет». В соревнованиях принимают участие 26 команд. Честь Бурятии отправились защищать сборная юношей 2012 годов рождения спортивной школы №5 города Улан-Удэ под руководством Андрея Оканина .
Команда республики пробилась в 1/8 финала. Юные спортсмены стали победителями турнира 3х3 среди юношей. Лучшим игроком соревнований стал Лев З. из Улан-Удэ.
Также состоялся конкурс «снайперов». Константин Ф. стал вторым по меткости среди игроков первой смены. Он был награждён памятной статуэткой с эмблемой «Минибаскета», сообщает .
Баскетболисты Бурятии участвуют во всероссийском фестивале
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