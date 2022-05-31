Спортсмены выступали на открытом кубке Беларуси
Бурятские лучники завоевали три медали в Минске на открытом кубке Республики Беларусь по стрельбе из лука – 2022. В составе сборной России выступали Инна Степанова, Светлана Дашанимаева (Гомбоева), Виктория Харитонова, Виктория Будаева и Цырен Балтаков.
Инна Степанова, Светлана Дашанимаева (Гомбоева) и Елена Осипова из Ростовской области завоевали золотые медали в командных соревнованиях в стрельбе из классического лука. Финал с командой Брестской области российское трио выиграло со счётом 6:0.
Светлана Дашанимаева (Гомбоева) стала призёром кубка ещё и в личном первенстве. В матче за «бронзу» Светлана со счётом 6:0 выиграла у белорусской спортсменки Александры Куратник.
В стрельбе из блочного лука среди мужчин в малом финале встретились два бурятских лучника: Баир Шигаев и Александр Гомбожапов. Со счётом 141:131 этот поединок выиграл Баир Шигаев и стал обладателем бронзовой медали открытого кубка Республики Беларусь. Александр Гомбожапов занял четвёртое место. Об этом сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Лучники Бурятии завоевали медали в Минске
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