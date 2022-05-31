Улан-удэнские бизнесмены пожаловались на необоснованные проверки

Общество, Фото: прокуратура РБ

В вопросе разбирается прокуратура



Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев провёл личный приём предпринимателей по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.



В приёме также участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев и представитель Бурятского республиканского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Иванова О.С.



Руководители четырёх предприятий Улан-Удэ обратились по вопросам необоснованного проведения плановых и внеплановых проверок контролирующих органов и реализации на территории района инвестиционных проектов резидентов территории опережающего развития «Бурятия».



Во время приёма предприниматели получили разъяснения законодательства, по письменным обращениям организовано проведение проверок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

