В вопросе разбирается прокуратура
Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев провёл личный приём предпринимателей по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
В приёме также участвовали уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Чингис Матхеев и представитель Бурятского республиканского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Иванова О.С.
Руководители четырёх предприятий Улан-Удэ обратились по вопросам необоснованного проведения плановых и внеплановых проверок контролирующих органов и реализации на территории района инвестиционных проектов резидентов территории опережающего развития «Бурятия».
Во время приёма предприниматели получили разъяснения законодательства, по письменным обращениям организовано проведение проверок, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Улан-удэнские бизнесмены пожаловались на необоснованные проверки
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