Жительницу Бурятии, пырнувшую ножом, отправили в колонию

Женщина схватилась за нож во время застолья



Жительница Тарбагатайского района Бурятии признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Судом установлено, что в ноябре 2021 года в одном из домов села Тарбагатай в ходе конфликта, возникшего на почве совместного распития алкоголя, 30-летняя женщина нанесла потерпевшему удар ножом в живот.



- Тарбагатайским районным судом в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, признано совершение подсудимой преступления в состоянии опьянения. По результатам рассмотрения уголовного дела виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

