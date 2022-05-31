Расследуется уголовное дело
В апреле житель села Оймур Кабанского района Бурятии незаконно вырубил более пяти кубометров сосны и лиственницы в защитных лесах лесного фонда. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.
Незаконную вырубку выявили в ходе прокурорской проверки. По её материалам было возбуждено уголовное дело.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии «чёрный» лесоруб вырубил деревьев на 100 тысяч рублей
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