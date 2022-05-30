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В Бурятии устроят плоггинг на Байкале

В Бурятии устроят плоггинг на Байкале
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники займутся уборкой мусора с пользой для здоровья

В преддверии Всемирного дня окружающей среды (Дня эколога) в Бурятии пройдёт плоггинг на Байкале, сообщает БУ «Бурприрода».

Это новый формат экологического волонтерского молодежного движения с элементами ЗОЖ.

Плоггинг - экологическое движение, которое совмещает в себе бег и уборку территорий. Плоггинг зародился в Швеции в 2016 году и быстро завоевал поклонников по всему миру. Сейчас его практикуют в разных странах мира и регионах России. В рамках проекта состоится серия экологических выездов на Байкал.

Проект станет не только полезным для природы родного края, но и полезным для здоровья самих участников. Участники - студенты вузов Бурятии - уберут мусор с особо охраняемых природных территорий, узнают новые знания от экологов, займутся физическими упражнениями с именитым спортсменом, подышат чистым байкальским воздухом.

Для занятий спортом на территории рекреационной местности «Побережье Байкала» установлено спортивное оборудование - волейбольная, баскетбольная площадки, турник. И даже после проведения плоггинга все туристы рекреационной местности «Побережье Байкала» (это участок Байкала от Нового Энхалука до устья реки Загза) смогут воспользоваться оборудованием и заниматься спортом во время отдыха.

Рекреационная местность «Побережье Байкала» относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Здесь созданы условия для регулируемого отдыха и сохранения экосистемы побережья Байкала.

По согласованию с БУ «Бурприрода» тут отдыхают туристы. За прошлый год здесь отдохнули две тысячи человек. Туристы при посещении получают подготовленное место для отдыха (место для палатки, беседки, туалет с септиком, оборудованное место под костры, мусорные контейнеры).



Байкал уборка

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