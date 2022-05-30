В Бурятии палаточные лагеря проверяют на отсутствие проводки

В целом по республике откроют около 500 летних оздоровительных учреждений
В Бурятии активно идёт подготовка к летнему оздоровительному сезону. В этом году планируют начать работу около 500 различных лагерей. Большинство из них – это школьные площадки, а также стационарные лагеря.
Сейчас сотрудники государственного пожарного надзора проводят проверки. На особом контроле у специалистов – палаточные лагеря.
- Мы половину школ проверили, где будет организованы детская площадка и заканчиваем проверку стационарных лагерей. Также у нас на контроле в этом году открытие палаточных лагерей. Потому что в правилах противопожарного режима внесли требования, предъявляемые к установочным палаточным лагерям, - рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по Бурятии Виктор Чупров.
По словам Чупрова, сейчас палаточные лагеря приводят в порядок. Руководители палаточных лагерей организовали уборку территорию от сухой травы и мусора. В свою очередь, инспекторы по противопожарному надзору отслеживают всю работу, проделанную в лагерях. Пока замечаний они не выявили.
- Сейчас нареканий к руководителям лагерей нет. В этом году идёт пока нормально. Думаю, что они понимают всю ответственность. Если сравнивать с прошлым годом, тогда два учреждения были остановлены судом, - добавил Виктор Чупров.
Ранее в правилах противопожарного режима ничего не было сказано про палаточные лагеря. Однако сейчас для них выделили отдельную главу и требования.
- Больших и глобальных требований в правилах нет. Это те же требования, как к стационарным учреждениям, но применимо именно к палаточным лагерям. Территория должна быть очищена от сухой травы, должно быть хорошее освещение. Особо строго подмечаю, что в палатках, независимо от того, сколько там людей, не должно быть никакой электропроводки. Лагерь должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения и громкой связью. Если в палатке более десяти человек, то такая палатка оборудуется автономным пожарным извещателем, - пояснил Виктор Чупров.
В Бурятии палаточные лагеря проверяют на отсутствие проводки
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