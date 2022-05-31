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Май в Бурятии заканчивается прохладной погодой

Май в Бурятии заканчивается прохладной погодой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Сегодня ожидается дождь и ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура днём +21,+26, местами +12,+17.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +21,+23.
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