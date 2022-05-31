В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет
В микрорайоне Исток столицы Бурятии ежегодно местные ТОСовцы вместе с волонтёрами красят бетонный забор граффити. Забор тянется от жилого массива до местной школы вдоль дороги. Акция «Дорога в школу в красках» нравится не только детям, но и местным жителям, которые активно помогают общественникам.
Чтобы привлечь всех активистов к такой практике, впервые в этом году общественники организовали конкурс на лучший эскиз стрит-арта.
– Мы посмотрели практику других городов. У них развиты такие фестивали. В Улан-Удэ много серых бетонных заборов, которые при желании можно сделать более интересными. Отмечу, что в микрорайоне Исток результатами довольны не только дети, но и жители всего микрорайона. Они нам активно помогают, – сообщила Лариса Бельская, инспектор по Советскому району управления по развитию гражданских инициатив администрации Улан-Удэ.
Всего в конкурсе шесть номинаций: «Мой край любимый!», «Эко- плакат», «Школа и спорт», «Космическая одиссея», «Мы из будущего», «ОБЖ». В конкурсе могут принять участие все желающие, физические и юридические лица, авторские коллективы в возрасте от 14 лет.
Эскизы должны представлять собой авторские работы, выполненные в цвете в стиле граффити, в цвете на бумажном (формат, не менее А4) или электронном (форматы jpg, gif, cdr, psd, tif, bmp, png в упаковке zip или rar) носителях.
Заявка с эскизом принимается:
– на бумажном носителе – в управлении по развитию гражданских инициатив администрации г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская 2, 1 этаж, каб. 12;
– в электронном виде - на электронные почты: [email protected], [email protected]
В заявке необходимо указать: ФИО, возраст, контактный телефон, адрес электронной почты, название ТОС, название арт-объекта, краткий перечень используемых для создания арт-объекта материалов. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 16+
Жителей Улан-Удэ приглашают на конкурс стрит-арта
Общество, Фото:
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