Певца Хабиба научили есть бурятские буузы

Артист, который скоро выступит в Улан-Удэ, познакомился с национальной кухней
Накануне в Чите выступил певец Хабиб, исполнитель хитов «Ягода малинка», «Грустинка», «Разрывная». Он дал концерт в честь 171-летия города (0+), который прошёл с аншлагом. В Забайкалье его радушно встретили и угостили национальным блюдом – бурятскими буузами. Забавное видео опубликовали в паблике «Бурятия онлайн».
Буузы блюдо не едят столовыми приборами, и зачастую это ставит в тупик тех, кто пробует их впервые. Так что знаменитому гостю дали мастер-класс по поеданию бурятского блюда. Хабибу рассказали, что буузу сначала нужно надкусить, затем аккуратно выпить бульон, а после уже продолжать трапезу.
- А там нормально, не горячо? – поинтересовался артист.
Однако часть бульона он всё же пролил на тарелку. Угощавшая его компания только рассмеялась, ведь попыток осталось ещё много – весь стол был щедро накрыт буузами.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июня Хабиб выступит на Дне города (0+) в Улан-Удэ. Бюджету его концерт обошёлся в один миллион рублей. Выступление, согласно контракту, будет длиться не менее 45 минут.
Буузы блюдо не едят столовыми приборами, и зачастую это ставит в тупик тех, кто пробует их впервые. Так что знаменитому гостю дали мастер-класс по поеданию бурятского блюда. Хабибу рассказали, что буузу сначала нужно надкусить, затем аккуратно выпить бульон, а после уже продолжать трапезу.
- А там нормально, не горячо? – поинтересовался артист.
Однако часть бульона он всё же пролил на тарелку. Угощавшая его компания только рассмеялась, ведь попыток осталось ещё много – весь стол был щедро накрыт буузами.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июня Хабиб выступит на Дне города (0+) в Улан-Удэ. Бюджету его концерт обошёлся в один миллион рублей. Выступление, согласно контракту, будет длиться не менее 45 минут.