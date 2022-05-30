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Певца Хабиба научили есть бурятские буузы

Певца Хабиба научили есть бурятские буузы
Общество,  Фото:скриншоты
Артист, который скоро выступит в Улан-Удэ, познакомился с национальной кухней

Накануне в Чите выступил певец Хабиб, исполнитель хитов «Ягода малинка», «Грустинка», «Разрывная». Он дал концерт в честь 171-летия города (0+), который прошёл с аншлагом. В Забайкалье его радушно встретили и угостили национальным блюдом – бурятскими буузами. Забавное видео опубликовали в паблике «Бурятия онлайн».

Буузы блюдо не едят столовыми приборами, и зачастую это ставит в тупик тех, кто пробует их впервые. Так что знаменитому гостю дали мастер-класс по поеданию бурятского блюда. Хабибу рассказали, что буузу сначала нужно надкусить, затем аккуратно выпить бульон, а после уже продолжать трапезу.

- А там нормально, не горячо? – поинтересовался артист.


Однако часть бульона он всё же пролил на тарелку. Угощавшая его компания только рассмеялась, ведь попыток осталось ещё много – весь стол был щедро накрыт буузами.

Как сообщал «Байкал-Daily», 18 июня Хабиб выступит на Дне города (0+) в Улан-Удэ. Бюджету его концерт обошёлся в один миллион рублей. Выступление, согласно контракту, будет длиться не менее 45 минут. 

артисты Забайкальский край

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