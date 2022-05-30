В Бурятии определили лучших шахматистов среди осуждённых

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В турнире участвовали 12 человек



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл турнир по шахматам среди осуждённых.



- В соревнованиях участвовали 12 шахматистов по олимпийской системе, на выбывание. В финале за шахматной доской встретились два лучших игрока учреждения, один из которых и одержал победу в бескомпромиссной игре, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В ЛИУ-5 содержатся осуждённые, больные туберкулёзом.

