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В Бурятии определили лучших шахматистов среди осуждённых

В Бурятии определили лучших шахматистов среди осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В турнире участвовали 12 человек

В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл турнир по шахматам среди осуждённых.

- В соревнованиях участвовали 12 шахматистов по олимпийской системе, на выбывание. В финале за шахматной доской встретились два лучших игрока учреждения, один из которых и одержал победу в бескомпромиссной игре, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

В ЛИУ-5 содержатся осуждённые, больные туберкулёзом. 
спорт шахматы осужденные

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