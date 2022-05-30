Золотые медали команда выиграла в беге на 800 м и эстафете
Спортсмены Иркутской области выиграли шесть медалей на командном чемпионате России по лёгкой атлетике. Соревнования проводились с 28 по 29 мая на стадионе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи.
Среди женщин в беге на 800 метров победу одержала мастер спорта международного класса Ольга Родиошкина с результатом 2:02,26. Третье место на этой дистанции заняла мастер спорта России Ирина Гущенец с результатом 2:04,14. Серебряным призёром в беге на дистанции 400 метров стала мастер спорта России Екатерина Иванова, её результат составил 53,00. Бронзовую награду в беге с барьерами на 400 метров завоевала мастер спорта Кристина Вершинина с результатом 58,18.
Женская команда Иркутской области победила в эстафете 4х400 метров с результатом 3:34,59. В состав команды входили Кристина Вершинина, Ольга Родиошкина, Ирина Гущенец и Екатерина Иванова.
Среди мужчин в прыжках с шестом второе место занял мастер спорта России Михаил Шмыков. Результат Михаила составил 5 метров 55 сантиметров.
Кристина Вершинина, Ольга Родиошкина, Ирина Гущенец, Екатерина Иванова и Михаил Шмыков тренируются в областной школе высшего спортивного мастерства, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Напомним, что легкоатлеты Бурятии на командном чемпионате России завоевали две медали.
Иркутские легкоатлеты завоевали 6 наград чемпионата России
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