Детей зовут на бесплатные выставки
1 июня детей Бурятии приглашают на День открытых дверей в национальном музее республики.
Ребята могут бесплатно посетить выставки:
1. В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в Улан-Удэ на выставке «Хронограф Бурятии» (0+) они познакомятся с историей республики начиная со времён хунну и до настоящего времени. Выставка «Свет веры православной» (0+) расскажет об одной из религий Бурятии – православии. Интерактивное занятие «Пусть струится дым над юртой» (0+) покажет интересные предметы из юрты, традиционного жилья бурятского народа.
2. В музее природы Бурятии пройдёт детская развлекательная программа «Город детства» (0+) с картой-путеводителем «Дорогой сказок» по постоянной экспозиции для маленьких посетителей музея. Также в 13:00 состоится театрализованное представление «Рассказ нерпёнка Кумы» (0+). С 14:00 до 16:00 сотрудники «Заповедного Подлеморья» представят игру «Заповедные дела» (0+).
3. В художественном музее имени Ц.С. Сампилова приглашает бесплатно посетить выставку «Живописная палитра» (0+) художников Марии Метёлкиной и Георгия Баженова.
4. Новоселенгинский музей декабристов ждёт детей на викторину «А, ну-ка, угадай-ка» (0+).
Также в этот день в музеях состоятся платные мастер-классы, сообщает пресс-служба нацмузея.
Возрастное ограничение 0+
В музеях Бурятии пройдёт День открытых дверей
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