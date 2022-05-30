 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 мая

29 мая

Популярное

В музеях Бурятии пройдёт День открытых дверей

В музеях Бурятии пройдёт День открытых дверей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Детей зовут на бесплатные выставки

1 июня детей Бурятии приглашают на День открытых дверей в национальном музее республики.

Ребята могут бесплатно посетить выставки:
1. В музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова в Улан-Удэ на выставке «Хронограф Бурятии» (0+) они познакомятся с историей республики начиная со времён хунну и до настоящего времени. Выставка «Свет веры православной» (0+) расскажет об одной из религий Бурятии – православии. Интерактивное занятие «Пусть струится дым над юртой» (0+) покажет интересные предметы из юрты, традиционного жилья бурятского народа.
2. В музее природы Бурятии пройдёт детская развлекательная программа «Город детства» (0+) с картой-путеводителем «Дорогой сказок» по постоянной экспозиции для маленьких посетителей музея. Также в 13:00 состоится театрализованное представление «Рассказ нерпёнка Кумы» (0+). С 14:00 до 16:00 сотрудники «Заповедного Подлеморья» представят игру «Заповедные дела» (0+).
3. В художественном музее имени Ц.С. Сампилова приглашает бесплатно посетить выставку «Живописная палитра» (0+) художников Марии Метёлкиной и Георгия Баженова.
4. Новоселенгинский музей декабристов ждёт детей на викторину «А, ну-ка, угадай-ка» (0+).

Также в этот день в музеях состоятся платные мастер-классы, сообщает пресс-служба нацмузея.

Возрастное ограничение 0+
день открытых дверей музей День защиты детей Бурятия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В музеях Бурятии пройдёт День открытых дверей
В музеях Бурятии пройдёт День открытых дверей
Общество, 30.05.2022
Детей зовут на бесплатные выставки
В Иркутске показали метаморфозы лисички
В Иркутске показали метаморфозы лисички
Общество, 30.05.2022
Вместе с ней трансформировалось и имя
В Улан-Удэ проведут фестиваль для детей-сирот
В Улан-Удэ проведут фестиваль для детей-сирот
Общество, 30.05.2022
1 июня пройдёт республиканский фестиваль «Должны смеяться дети!»
Пещеры в Иркутской области признают памятниками природы
Пещеры в Иркутской области признают памятниками природы
Общество, 30.05.2022
Одна из них является самой протяжённой в России
В Бурятии устроят плоггинг на Байкале
В Бурятии устроят плоггинг на Байкале
Общество, 30.05.2022
Участники займутся уборкой мусора с пользой для здоровья
В Бурятии пройдёт фестиваль национальных костюмов
В Бурятии пройдёт фестиваль национальных костюмов
Общество, 30.05.2022
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и Тугнуйской долине
В Санкт-Петербурге высадили аллею в честь юбилея Иркутской области
В Санкт-Петербурге высадили аллею в честь юбилея Иркутской области
Общество, 30.05.2022
Одним из организаторов выступило Иркутское землячество
Тайбоксёры Бурятии завоевали 17 наград первенства
Тайбоксёры Бурятии завоевали 17 наград первенства
Общество, 30.05.2022
Спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Красноярском крае
Борцы Бурятии выиграли 25 медалей всероссийского турнира
Борцы Бурятии выиграли 25 медалей всероссийского турнира
Общество, 30.05.2022
7 спортсменов республики завоевали золотые награды
Усть-Ордынские борцы стали победителями первенства Сибири
Усть-Ордынские борцы стали победителями первенства Сибири
Общество, 30.05.2022
Сборная Иркутской области выиграла 7 наград соревнований
В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по футболу
В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по футболу
Общество, 30.05.2022
В турнире принимают участие 9 команд
В Бурятии палаточные лагеря проверяют на отсутствие проводки
В Бурятии палаточные лагеря проверяют на отсутствие проводки
Общество, 30.05.2022
В целом по республике откроют около 500 летних оздоровительных учреждений
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по каратэ
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по каратэ
Общество, 30.05.2022
Первое место заняла команда Бурятии
В Иркутской области отменили обязательный масочный режим
В Иркутской области отменили обязательный масочный режим
Общество, 30.05.2022
Теперь ношение масок носит рекомендательный характер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^