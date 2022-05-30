Одна из них является самой протяжённой в России
В 2022 году статус регионального памятника природы планируется придать пещере Чекановского в Ольхонском районе и Ботовской пещере в Жигаловском районе Иркутской области.
Пещеры являются уникальными в своём роде геологическими, палеонтологическими, археологическими объектами и характеризуется особенными многочисленными подземными галереями, наличием натёчных образований, палеонтологических остатков и следов пребывания человека. Кроме того, внутри пещеры Чекановского был обнаружен древний ледник. По нему можно изучить изменения климата в регионе на протяжении нескольких тысячелетий. В свою очередь, Ботовская пещера является самой протяжённой в России – согласно последним замерам, её длина составляет более 69 тыс. метров. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
- В 2021 году Минприроды в рамках государственных контрактов провело работы по комплексному экологическому обследованию с подготовкой материалов, обосновывающих придание правового статуса особо охраняемым природным территориям. В настоящее время нормативно правовые акты, закрепляющие статус особо охраняемых природных территорий регионального значения, проходят процедуры согласования, – пояснила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Пещеры в Иркутской области признают памятниками природы
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