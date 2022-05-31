В Улан-Удэ состоится межрегиональный хоккейный турнир

В соревнованиях примут участие команды из Монголии, Иркутской области и Бурятии



С 3 по 5 июня в Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд 2011-2012 годов рождения. Соревнования посвящены Международному дню защиты детей.



На льду встретятся 6 команд. В турнире примут участие хоккеисты из Монголии, городов Байкальск, Иркутск и Улан-Удэ.



Соревнования проведут на ледовой арене «IceМетр», сообщает пресс-служба арены.



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