В соревнованиях примут участие команды из Монголии, Иркутской области и Бурятии
С 3 по 5 июня в Улан-Удэ пройдёт турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд 2011-2012 годов рождения. Соревнования посвящены Международному дню защиты детей.
На льду встретятся 6 команд. В турнире примут участие хоккеисты из Монголии, городов Байкальск, Иркутск и Улан-Удэ.
Соревнования проведут на ледовой арене «IceМетр», сообщает пресс-служба арены.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ состоится межрегиональный хоккейный турнир
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Расследуется уголовное дело
В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет
В соревнованиях примут участие команды из Монголии, Иркутской области и Бурятии
Сегодня ожидается дождь и ветер
Детей зовут на бесплатные выставки
Вместе с ней трансформировалось и имя
1 июня пройдёт республиканский фестиваль «Должны смеяться дети!»
Одна из них является самой протяжённой в России
Участники займутся уборкой мусора с пользой для здоровья
Фестиваль пройдёт в Улан-Удэ и Тугнуйской долине
Начало мероприятия в 16:00
Одним из организаторов выступило Иркутское землячество
Спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Красноярском крае
7 спортсменов республики завоевали золотые награды
Сборная Иркутской области выиграла 7 наград соревнований