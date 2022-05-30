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Тайбоксёры Бурятии завоевали 17 наград первенства

Тайбоксёры Бурятии завоевали 17 наград первенства
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
Спортсмены успешно выступили на соревнованиях в Красноярском крае

Юные тайбоксёры Бурятии приняли участие в открытом первенстве города Канск по тайскому боксу. Соревнования в Красноярском крае проходили с 27 по 29 мая.

В сборную республики вошли представители спортшколы Иволгинского района и спортивного клуба «Аварга» города Улан-Удэ. Спортсмены завоевали 17 медалей первенства:

Победителями у иволгинцев стали: Станислав С., Кирилл Х., Анастасия Б., Олеся Г., Антон М. Серебряные медали выиграли Анастасия Х., Амина У. и Пётр Х. Бронзовые награды получили Галсан Ж., Санжи Ц., Аркадий Г. и Ксения Г. Анастасия Б. также победила в номинации «Лучшая техника», а Аркадию Г. достался приз «За волю к победе».

У СК «Аварга» серебряными призёрами стали Даниил Ч. И Евгения П. Третье место заняли Богдан П., Булат Ц. и Максим У.

Тренируют спортсменов Оюна Абдулмуслимова и Баир Санжимитыпов, сообщает федерация тайского бокса РБ.
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