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Лето в Бурятии начнётся с дождей

Лето в Бурятии начнётся с дождей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Особенно жаркой погоды в начале лета не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 31 мая, по республике переменная облачность, ночью по юго-западным и южным районам, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, с переходом днём на северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -1,-6, днём +21,+26, местами +12,+17.

В первый день лета в республике ожидается переменная облачность. 1 июня, в Международный день защиты детей, местами прогнозируются кратковременные дожди. Ветер западный 4-9, в отдельных районах 15 м/с. Температура ночью +2,+8, по юго-западу и северу до 0,-4, днём +24,+29, местами +14,+19.

В четверг, 2 июня, по республике переменная облачность, по северной половине преимущественно без осадков, по южной половине ночью местами, днём дожди, местами грозы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, днём местами до 15-18 м/с. Температура ночью +6,+11, местами до +1, по северу до -1,-4, днём +15,+20, местами +21,+26.

Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозам синоптиков, июнь в республике будет на 1-2 градуса теплее, чем обычно. А август обещает быть жарким
прогноз погоды

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