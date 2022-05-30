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Борцы Бурятии выиграли 25 медалей всероссийского турнира

Борцы Бурятии выиграли 25 медалей всероссийского турнира
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
7 спортсменов республики завоевали золотые награды

С 26 по 27 мая в Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти первого чемпиона Бурятии, первого мастера спорта от республики, заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта СССР, судьи международной и всесоюзной категории Василия Гармаева. Это первое крупное соревнование, прошедшее в новом региональном центре единоборств, двери которого были открыты месяц назад, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Испытать свои силы перед предстоящим чемпионатом России приехали более 100 борцов из соседних регионов и Монголии. Спортсмены Бурятии отличились на соревнованиях, завоевав 25 медалей: 7 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.

10:0 завершился финальный поединок турнира в пользу бурятского спортсмена Евгения Жербаева с представителем Монголии Сумьяабазаром Занданбудом. Для Евгения Жербаева эти соревнования стали первыми после операции на голеностопе. Он провёл три схватки в весовой категории до 74 кг, одержав во всех уверенную победу.

- Выступил на домашнем турнире, чтобы окунуться в соревновательную атмосферу после долгого перерыва, прочувствовать ковёр. Было волнение, но ощущение от возвращения приятные! Хорошо, что приехали монголы хорошим составом, они добавили конкуренцию на турнире. Сейчас я боролся в 74 кг. В каком весе буду бороться на чемпионате России? Посмотрим! – передаёт слова спортсмена группа «Борцы Иркутска».
Бурятия всероссийский турнир вольная борьба спорт Улан-Удэ

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