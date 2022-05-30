В Улан-Удэ прошёл кубок по пауэрлифтингу памяти погибшего в Сирии Вячеслава Леонова

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Участие в турнире приняли более 70 спортсменов



Кубок Бурятии по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу памяти старшего лейтенанта милиции Вячеслава Леонова прошёл в спортивном комплексе Бурятского госуниверситета. Соревнования состоялись уже в пятый раз. Специально для команды-победителя управление вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии учредило переходящий кубок.



Турнир проводился в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин в девяти весовых категориях. Участие приняли более 70 спортсменов из пяти команд.



В программу соревнований по пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу вошли такие упражнения, как приседания со штангой на спине, жим штанги лёжа и становая тяга.



Первое общекомандное место заняли представители спортивного клуба «Медведь».



Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии полковник полиции Евгений Котов вручил организаторам турнира благодарственные письма. Он также подарил подарил матери Вячеслава Леонова Валентине Гордеевне букет цветов.



- Старший лейтенант Вячеслав Леонов – наш коллега, служил во вневедомственной охране и ОМОН «Кречет». Спасибо всем организаторам турнира за память о нашем сослуживце, спасибо маме за воспитание достойного сына. Ежегодные соревнования – это дань нашего уважения, нашей памяти о боевом товарище, - отметил Евгений Котов.



Справка:



Старший лейтенант милиции Вячеслав Викторович Леонов, ветеран ОМОН «Кречет».



В бурятский ОМОН Вячеслав Леонов пришёл служить в конце 1990-х, вскоре после этого была Вторая Чеченская. Там Вячеслав Леонов неоднократно отличился в боях с террористами.



После службы в ОМОНе, по информации СМИ, Вячеслав Леонов воевал добровольцем на Донбассе вместе с оренбургскими казаками.



Погиб 18 сентября 2017 года в Сирии, в боях за город Дейр эз-Зор. Вячеслав Леонов действовал в составе группы добровольцев частной военной компании «Вагнера», участвовавшей в штурме позиций запрещённой в России террористической организации.



Человек справедливый, надёжный и порядочный, много занимался спортом, был тренером детей по боксу. Характеризовали Вячеслава Леонова и как искреннего патриота. Вячеслав Леонов был прирожденным воином, всю жизнь посвятившим воинскому делу.



На момент гибели ему было 46 лет. Похоронили его на малой родине 3 ноября 2017 года.



