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Боксёр из Бурятии вышел в финал чемпионата Европы

Боксёр из Бурятии вышел в финал чемпионата Европы
Общество,  Фото:скриншот
Георгий Кушиташвили проведёт бой за «золото» с соперником из Армении

В столице Армении продолжается чемпионат Европы по боксу. Уроженец бурятского села Бичура Георгий Кушиташвили, выступающий за сборную Грузии в весовой категории до 86 кг, 29 мая провёл полуфинальный поединок против румынского боксёра Пауля Андрея Арадонаэ.

Единогласным решением судей спортсмен из Бурятии одержал победу над боксёром из Румынии и вышел в финал чемпионата. Сегодня, 30 мая, Георгий Кушиташвили встретится с хозяином ринга, представителем Армении Рафаэлем Ованисяном, сообщает группа «Борцы Бурятии».

Ранее на чемпионате Георгий Кушиташвили одержал победы над итальянцем Давиде Брито и Владимиром Мирончиковым из Сербии.
Бурятия бокс спорт чемпионат Европы

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