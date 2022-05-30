Георгий Кушиташвили проведёт бой за «золото» с соперником из Армении
В столице Армении продолжается чемпионат Европы по боксу. Уроженец бурятского села Бичура Георгий Кушиташвили, выступающий за сборную Грузии в весовой категории до 86 кг, 29 мая провёл полуфинальный поединок против румынского боксёра Пауля Андрея Арадонаэ.
Единогласным решением судей спортсмен из Бурятии одержал победу над боксёром из Румынии и вышел в финал чемпионата. Сегодня, 30 мая, Георгий Кушиташвили встретится с хозяином ринга, представителем Армении Рафаэлем Ованисяном, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Ранее на чемпионате Георгий Кушиташвили одержал победы над итальянцем Давиде Брито и Владимиром Мирончиковым из Сербии.
Боксёр из Бурятии вышел в финал чемпионата Европы
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